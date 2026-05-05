Una nueva tragedia se registró la noche de este domingo en la carretera Jauja Huancayo, altura del paradero Manzanilla distrito de Muquiyauyo, luego que un peatón perdiera la vida tras ser alcanzado por vehículo cuyo chofer optó por darse a la fuga.

Transportistas que se desplazaban por la ruta observaron en medio de la pista el cuerpo agonizando de un varón, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades con el propósito de evitar que los carros sigan pasando por encima de él.

La víctima es Andrés Puente Mescua (39), quien aún con signos vitales fue auxiliados y trasladado al hospital Domingo Olavegoya con el apoyo de los serenos y bomberos de Jauja donde lamentablemente los médicos confirmaron su deceso.

Policías de la Comisaría de Sincos al mando del Alfrz. Baltazar, han iniciado con la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad para dar con la identificación del vehículo cuyo chofer optó por abandonarlo y darse a la fuga.

Accidente

Por otro lado a unos kilómetros, en el anexo de Pazuca, distrito de Muqui, dos vehículos protagonizaron un violento choque dejando vario heridos.

Se trata de la camioneta color gris de placa W5X 156 que terminó con las llantas hacia arriba tras ser impactado por la camioneta color azul oscuro de placa CMK 492. El accidente se habría producido por el exceso de velocidad e invasión de carril contrario.