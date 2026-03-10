El talento de las mujeres peruanas en innovación sigue creciendo en el país. Actualmente, la participación femenina en iniciativas de innovación pasó del 19 % en 2007 al 40 % en 2024, según cifras del Ministerio de la Producción del Perú.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el programa ProInnóvate presentó cinco emprendimientos liderados por mujeres que desarrollan soluciones en sectores como educación, alimentación, cosmética natural y sostenibilidad.

Estos modelos de negocio han recibido financiamiento y acompañamiento técnico para fortalecer su crecimiento y su impacto social.

Huevolantis: economía circular en la producción de huevos

El emprendimiento Huevolantis, fundado por Heidi Surco en Cusco, utiliza residuos orgánicos para criar larvas de mosca soldado negra que sirven como alimento para aves.

Este sistema permite producir huevos nutritivos de forma sostenible y promover un modelo de economía circular.

Según Surco, la iniciativa nació al identificar el alto costo ambiental de insumos tradicionales como la soya y la harina de pescado.

Bilingües: aprender inglés a través del juego

La emprendedora Mía Ríos, desde La Libertad, creó Bilingües, una escuela virtual que enseña inglés a niños y jóvenes mediante metodologías lúdicas y aprendizaje gamificado.

La plataforma utiliza juegos y dinámicas interactivas para fomentar la comunicación en el idioma, mientras que su equipo docente está integrado exclusivamente por mujeres.

Mullu Bio: cosmética regenerativa con insumos amazónicos

El emprendimiento Mullu Bio, cofundado por Mercedes Apolinario, desarrolla productos de cosmética natural corporal, facial y capilar.

Sus productos incluyen shampoos, cremas y jabones sólidos elaborados con insumos de la Amazonía peruana, como aguaje, ungurahui, macambo y cacao.

El objetivo del proyecto es promover el cuidado de la piel mientras se contribuye a la conservación de los bosques amazónicos.

Naturally Divine: belleza natural con aceite de coco amazónico

La empresa Naturally Divine, liderada por la agrónoma Patricia Hurtado, produce productos naturales para el cuidado personal a base de aceite de coco extra virgen de la Amazonía.

El proyecto trabaja en alianza con comunidades amazónicas que proveen insumos naturales, lo que permite impulsar procesos productivos sostenibles y comercio responsable.

Vuelve Compostario: compostaje sostenible para mascotas

La startup Vuelve Compostario, fundada por Pía Pacheco, ofrece un servicio innovador para transformar los restos de mascotas en compost.

El proceso se realiza de manera 100 % natural y sin emisiones contaminantes, a diferencia de la cremación tradicional que puede generar hasta 100 kilogramos de CO₂.

El proyecto busca acompañar a las familias en un momento difícil mientras promueve soluciones ambientalmente sostenibles.

Impulso a la innovación liderada por mujeres

Desde ProInnóvate, se busca fortalecer el papel de las mujeres en el ecosistema de innovación y emprendimiento del país.

El programa impulsa proyectos en sectores productivos estratégicos mediante concursos y financiamiento que permiten transformar ideas innovadoras en negocios sostenibles.

El crecimiento de estas iniciativas refleja el impacto de la participación femenina en áreas como servicios, comercio, manufactura y tecnología.