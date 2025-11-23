El fin de semana se presenta como una oportunidad para desconectarse de la rutina y explorar espacios abiertos con historia y paisaje. En ese objetivo, el ABC de Pacífico presentó cinco miradores que permiten apreciar la magnitud urbana y natural de Lima, Arequipa y Cusco.
Miradores destacados en Lima y Callao
- Morro Solar (Chorrillos). Ubicado al sur de la capital, es un punto de referencia histórica por su rol en la Guerra del Pacífico y uno de los espacios con mejor vista del litoral limeño. Es frecuentado para observar atardeceres y panorámicas de amplio ángulo.
- Mirador Pardo (Callao). Desde este punto se observan las islas San Lorenzo y El Frontón, así como la actividad portuaria del primer terminal marítimo del país. Es una zona recomendada para caminatas y fotografía costera.
- Cerro San Cristóbal (Rímac). Considerado el mirador tradicional de Lima, ofrece una vista de 360 grados que permite dimensionar la extensión de Lima Metropolitana. El acceso es controlado y se realiza principalmente mediante buses turísticos que parten del Centro Histórico.
Miradores en regiones del sur
- Mirador Trece de Agosto (Arequipa). Ubicado en Paucarpata, es conocido por su vista a la andenería preinca, aún en uso agrícola. Permite apreciar la campiña arequipeña y la clásica postal de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu.
- Mirador del Cerro San Cristóbal (Cusco). Situado en Qolqampata, junto a la iglesia del mismo nombre, ofrece la panorámica más representativa de la Plaza de Armas de Cusco. Destaca por su ubicación sobre un antiguo palacio inca, lo que permite observar la mezcla de herencias arquitectónicas.