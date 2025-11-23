El fin de semana se presenta como una oportunidad para desconectarse de la rutina y explorar espacios abiertos con historia y paisaje. En ese objetivo, el ABC de Pacífico presentó cinco miradores que permiten apreciar la magnitud urbana y natural de Lima, Arequipa y Cusco.

Miradores destacados en Lima y Callao

Ubicado al sur de la capital, es un punto de referencia histórica por su rol en la Guerra del Pacífico y uno de los espacios con mejor vista del litoral limeño. Es frecuentado para observar atardeceres y panorámicas de amplio ángulo. Mirador Pardo (Callao). Desde este punto se observan las islas San Lorenzo y El Frontón, así como la actividad portuaria del primer terminal marítimo del país. Es una zona recomendada para caminatas y fotografía costera.

Cerro San Cristóbal (Rímac). Considerado el mirador tradicional de Lima, ofrece una vista de 360 grados que permite dimensionar la extensión de Lima Metropolitana. El acceso es controlado y se realiza principalmente mediante buses turísticos que parten del Centro Histórico.

Miradores en regiones del sur