Juan Luis Cipriani emitió un comunicado en el que expresa su malestar luego del pronunciamiento de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana y del cardenal Carlos Castillo tras ser acusado de pederastia.

En su mensaje, Cipriani consideró injustas las afirmaciones en su contra y volvió a reiterar su inocencia.

“Se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor”, asegura Cipriani.

“No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después”, reafirmó.

Asimismo, precisó que cuando recibió el decreto que limitaba sus facultades eclesiásticas, “lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones -como así he hecho- por amor a la Iglesia y por comunión con el Romano Pontífice”.

“He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender”, además que “en todos estos años he actuado siempre en comunión con el Santo Padre con quien. además de la obediencia que le tributo, me une el conocimiento personal y el afecto desde hace muchos años”, continúa.

“Mi amor fiel a la Iglesia permanece inalterable”, culmina Cipriani, quien asegura que “me queda el cariño de la mayoría de mis hermanos en la fe, que con tanta fuerza me lo han demostrado en estos días, y de miles de compatriotas que, ni los unos ni los otros, se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor”, concluye.

#LoÚltimo



Juan Luis Cipriani: No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/bLDvfr1Txu — Canal N (@canalN_) January 29, 2025

Arzobispado de Lima respalda al Papa Francisco y llama a la verdad ante acusaciones contra Cipriani

El Arzobispado de Lima, a través de una carta firmada por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, se pronunció este lunes respecto a las recientes declaraciones del director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, sobre las acusaciones contra el cardenal Juan Luis Cipriani.

En el comunicado, el arzobispo de Lima expresó su solidaridad con las víctimas de abusos dentro de la Iglesia y reiteró su apoyo al Papa Francisco y a los procesos canónicos implementados por la Santa Sede.

El cardenal Castillo Mattasoglio inició su mensaje reconociendo el “inmenso dolor y sufrimiento” que experimentan las víctimas de abusos, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad.

“Todo ser humano ultrajado es un clamor de Dios para esforzarnos personal y eclesialmente en acoger y acompañar, así como detener y sancionar las agresiones”, señaló.

Además, destacó la labor del Vaticano y del pontífice en la prevención, investigación y sanción de delitos de abuso de conciencia, espiritual, sexual y de poder.

El arzobispo de Lima también se refirió a las recientes investigaciones que involucran al cardenal Cipriani, aunque sin mencionarlo directamente.

“Existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede”, indicó. En ese sentido, hizo un llamado a la “conversión” y a abandonar las “vanas justificaciones” y el “rechazo a la verdad”, enfatizando que solo la aceptación humilde de esta permitirá superar la crisis que enfrenta la Iglesia.

Castillo Mattasoglio reafirmó su “decidido e irreversible apoyo” al Papa Francisco, destacando su compromiso con la justicia y la protección de las víctimas.

Finalmente, el cardenal agradeció a los periodistas que han contribuido a la protección de las víctimas e instó a los fieles de Lima y del Perú a reafirmar su fidelidad al Papa Francisco y a su ministerio.