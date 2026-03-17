Más de 6 millones de estudiantes de instituciones públicas iniciaron ayer sus actividades escolares a nivel nacional, en medio de gran expectativa, y también carencias, incertidumbre e indignación.

La inauguración oficial del año lectivo fue realizada por la premier Denisse Miralles, en la nueva Escuela PEIP 126 Javier Pérez de Cuéllar, de San Juan de Lurigancho.

En su discurso, la funcionaria afirmó que el Gobierno destinó S/295 millones para el mantenimiento de más de 53 mil colegios del país.

Asimismo, aseguró que para este año, el Ministerio de Educación cuenta con un presupuesto superior a S/17 mil millones, “siendo uno de los más altos del Estado”.

“Asimismo, el sistema educativo inicia el año con más de 272 mil docentes nombrados, a los que se suman 130 mil maestros contratados y 9000 auxiliares, asegurando clases desde el primer día”, informó la premier.

Contrastes

No obstante, cientos de padres de familia denunciaron muchas dificultades en el inicio del año escolar.

Así, decenas de ellos realizaron una protesta frente al colegio Nicolás Copérnico, en San Juan de Lurigancho, debido a la falta de vacantes para sus hijos.

Según indicaron, alrededor de 75 niños podrían quedarse sin clases, situación que ha generado preocupación e indignación entre los progenitores. Los indignados señalaron que se les prometieron la habilitación de dos aulas para sus hijos en el colegio Nicolás Copérnico, sin que se concrete de momento.

En tanto, varios establecimientos educativos iniciaron las clases con serios problemas en su infraestructura, como se reportó en el colegio Peruano Suizo, de Villa El Salvador. El local presenta pintura descascarada, ventanas rotas y acumulación de basura y desmonte.

“Muchas veces ha pasado que los niños se han accidentado o les han robado, pero no hay autoridades”, denunciaron.