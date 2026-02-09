Comex Perú manifestó su preocupación por la situación de EsSalud y alertó que la atención a los pacientes enfrenta graves fallas de gestión, problemas de acceso y riesgos constantes de corrupción.

En su pronunciamiento, Comex Perú señaló que el sistema de salud se encuentra al límite y que los asegurados reciben una atención ineficiente e inhumana.

De acuerdo con el gremio empresarial, estas deficiencias fuerzan a millones de personas a recurrir a servicios de salud fuera del sistema que sostienen mediante sus trabajos formales.

El comunicado indica que cuatro de cada diez asegurados no buscan atención médica ante una enfermedad o accidente y que, entre quienes sí lo hacen, la mayoría termina atendiéndose fuera de EsSalud.

Según Comex Perú, estas deficiencias habrían llevado a que los asegurados asuman más de 26 mil millones de soles en gastos por atenciones médicas y medicamentos no cubiertos entre 2019 y 2024, una situación que —advirtió el gremio— impacta directamente en los trabajadores formales y sus familias.

El gremio recordó que EsSalud se sostiene en gran medida con los aportes del trabajo formal del sector privado, gestionados mediante las empresas, por lo que consideró clave fortalecer la gobernanza del directorio y ampliar la participación de los contribuyentes en el financiamiento del sistema.

Dicho comunicado sostiene que el intercambio prestacional es el mecanismo para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y que debería ser incorporado como política pública.

En el pronunciamiento, Comex Perú señaló que este modelo permitiría que los ciudadanos reciban atención donde exista capacidad resolutiva, independientemente de si el prestador es público o privado.

En esa línea, el gremio planteó la creación de un fideicomiso que asegure, de forma transparente y previsible, el pago a los prestadores que participen en el intercambio, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y proteger el derecho a la salud.

El gremio propuso, además, reforzar iniciativas como Farmacia Vecina y Padomi Delivery, y promover la expansión de las asociaciones público-privadas en el sector salud.