La comitiva oficial del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes 13 de noviembre, mientras se desplazaba por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región Amazonas. El hecho dejó personas con lesiones leves y daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., en el sector El Salao, provincia de Utcubamba, cuando seis camionetas que se dirigían hacia Pedro Ruiz colisionaron una detrás de otra por causas que aún no han sido determinadas, según informó la agencia Andina.

Minsa confirma que los heridos están fuera de peligro

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los integrantes de la comitiva que resultaron heridos recibieron atención médica en un establecimiento hospitalario y se encuentran fuera de peligro.

Antes del accidente, el titular del sector Salud había realizado una visita al Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, acompañado de parlamentarios, entre ellos Royser Castro, como parte de una jornada de supervisión en Amazonas.

Las circunstancias del choque múltiple aún deben esclarecerse. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de personas lesionadas.

🔴 #MinsaInforma https://t.co/9ffrjOEOg1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 13, 2026