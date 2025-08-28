Cada 30 de agosto, miles de devotos renuevan la tradición de enviar cartas a Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas y de la Policía Nacional del Perú. Este año, las opciones incluyen tanto la vía tradicional, a través de Serpost, como alternativas digitales que permiten a los fieles participar desde cualquier lugar del mundo.

Opciones para enviar la carta

📮 Vía Serpost (Servicio Postal del Perú)

Acudir a cualquier oficina de Serpost y solicitar gratuitamente el modelo de carta.

Redactar el mensaje o plegaria y depositarlo en la oficina, abonando un costo de envío (S/ 4.80 desde Lima y S/ 5.20 desde provincias).

Todas las cartas serán trasladadas por Serpost al Santuario de Santa Rosa de Lima y depositadas en el Pozo de los Deseos el 30 de agosto.

y depositadas en el el 30 de agosto. También es posible descargar el modelo de carta desde el portal oficial de Serpost, imprimirlo y entregarlo en las oficinas.

💻 Vía digital

Enviar la carta mediante redes sociales oficiales, como Facebook Messenger (@santarosadelima) o Instagram (@santarositalima) .

o . En fechas cercanas al 30 de agosto se activan campañas especiales que permiten el envío a través de WhatsApp, correo electrónico u otras plataformas.

Consideraciones y tradición

El 30 de agosto, día central, se realizará la tradicional ceremonia en el Pozo de los Deseos, que podrá seguirse en vivo a través del Facebook oficial de Serpost. Quienes lo deseen también pueden acercarse personalmente al santuario en Lima para dejar su carta.

Pasos resumidos

Escribe tu carta con tus peticiones y datos personales. Dirígete a una oficina de Serpost o descarga el modelo desde su web. Deposítala y paga el costo de envío. Si no puedes asistir, opta por los medios digitales.

De esta manera, la tradición de enviar cartas a Santa Rosa de Lima se adapta a los tiempos modernos, conservando la fe y la devoción de los peruanos.