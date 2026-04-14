La independización de inmuebles en el Perú se ha consolidado como un procedimiento clave para garantizar la seguridad jurídica en la gestión de propiedades familiares, especialmente cuando se busca vender una parte del inmueble o repartir los pisos entre los hijos.

Este proceso consiste en la división física y legal de un predio en unidades inmobiliarias independientes, cada una con su propia partida registral ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Una herramienta clave para la gestión patrimonial familiar

Cuando un propietario desea distribuir los niveles de su vivienda entre sus hijos, el paso indispensable es independizar cada piso o sección como un predio independiente.

De esta manera, cada unidad adquiere autonomía legal, lo que permite transferirla mediante compraventa, arrendamiento, hipoteca o anticipo de legítima, evitando conflictos futuros entre herederos.

Además, la independización facilita una administración ordenada del patrimonio y reduce el riesgo de disputas familiares relacionadas con la propiedad.

Beneficios de independizar un inmueble

Entre las principales ventajas del proceso destacan:

Facilita la transferencia de propiedades , permitiendo vender o heredar cada unidad por separado.

, permitiendo vender o heredar cada unidad por separado. Genera partidas registrales independientes , otorgando seguridad jurídica a cada propietario.

, otorgando seguridad jurídica a cada propietario. Permite instalar servicios básicos propios , como medidores independientes de agua y electricidad.

, como medidores independientes de agua y electricidad. Evita conflictos familiares, al definir claramente la propiedad de cada área.

Una vez inscrita la independización, cada unidad inmobiliaria puede ser transferida o administrada de manera independiente.

Requisitos para registrar una independización

Para iniciar el trámite ante la Sunarp, se debe presentar una solicitud de inscripción con reglamento interno, acompañada de los siguientes documentos:

Solicitud de inscripción de título , debidamente llenada y firmada.

, debidamente llenada y firmada. Documento privado con reglamento interno , firmado por el propietario o copropietarios ante notario.

, firmado por el propietario o copropietarios ante notario. Memoria descriptiva , que detalle áreas, linderos y medidas perimétricas.

, que detalle áreas, linderos y medidas perimétricas. Planos de independización , elaborados por un ingeniero civil o arquitecto colegiado.

, elaborados por un ingeniero civil o arquitecto colegiado. Certificado de numeración interna, emitido por la municipalidad distrital (si se cuenta con este documento).

Es importante considerar que antes de iniciar este trámite, el inmueble debe contar con declaratoria de fábrica inscrita.

Costos y plazo del trámite registral

El proceso implica el pago de tasas registrales establecidas por la Sunarp:

Modificación de la partida matriz: S/ 53.30

S/ 53.30 Inscripción del reglamento interno: S/ 53.30

S/ 53.30 Por cada unidad independizada: S/ 106.70 (sujeto a calificación)

El plazo de calificación registral es de siete días hábiles, contados desde el día siguiente a la presentación del expediente, aunque puede ampliarse según la complejidad del trámite.

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