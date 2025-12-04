La campaña navideña es uno de los periodos más intensos para el comercio en el país. Miles de consumidores realizan compras rápidas y buscan soluciones inmediatas, lo que convierte diciembre en una ventana clave para incrementar ventas, atraer nuevos clientes y reforzar la marca.

En ese contexto, José Callegarí, líder del programa Contigo Emprendedor BCP, compartió una serie de recomendaciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar la temporada con mejores resultados.

1. Anticipar la demanda y gestionar correctamente el inventario

Callegarí recordó que diciembre concentra picos de ventas, especialmente en la última semana previa a Navidad. Por ello, los negocios deben anticipar stock, validar el suministro de sus proveedores y considerar posibles retrasos logísticos.

Una adecuada planificación evita quiebres de inventario, mejora la atención y asegura una operación fluida en los días de mayor demanda.

2. Fortalecer la atención al cliente

Durante la campaña, los compradores esperan respuestas rápidas, información clara y buen trato. El especialista resalta la importancia de:

Agilizar la respuesta en redes y canales de mensajería.

Detallar precios, tiempos de entrega y políticas de cambio.

Ofrecer acompañamiento personalizado para resolver dudas.

Una atención eficiente puede convertirse en un factor decisivo de compra.

3. Promociones simples y atractivas

Las ofertas deben ser claras, viables y fáciles de entender. Entre las estrategias más efectivas figuran:

Descuentos por volumen.

Envío gratuito.

Packs especiales por temporada.

Callegarí enfatiza que las promociones deben comunicarse con precisión para evitar confusiones o expectativas que el negocio no pueda cumplir.

4. Cuidar la presentación del producto

La Navidad es una temporada donde las emociones influyen en la decisión de compra. Por ello, una presentación cuidada puede elevar la percepción de valor y fomentar recomendaciones.

Elementos sugeridos:

Empaques con temática navideña.

Tarjetas personalizadas.

Atención cordial y detallista.

Una buena experiencia aumenta la probabilidad de recompra y fidelización.

5. Mantener una comunicación constante

La presencia digital es clave en diciembre. El especialista propone:

Publicar contenido frecuente.

Anunciar promociones, horarios y puntos de venta.

Utilizar formatos dinámicos como videos cortos o demostraciones.

La comunicación sostenida ayuda a que la marca se mantenga en la mente del consumidor en medio de la alta competencia estacional.

Preparación antes que presupuesto

“Una buena campaña navideña no depende de tener más recursos, sino de estar mejor preparados”, afirmó Callegarí. Con planificación, claridad y estrategias centradas en el cliente, los emprendedores pueden cerrar el año con un desempeño comercial superior.