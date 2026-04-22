La comprensión lectora en el Perú continúa mostrando niveles preocupantes, según los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) del Ministerio de Educación del Perú, donde solo el 32,8% de estudiantes de cuarto de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura.

Los resultados evidencian que el desempeño lector tiende a disminuir conforme los estudiantes avanzan de grado, reflejando una brecha persistente en el sistema educativo vinculada a factores pedagógicos y al acceso limitado a materiales de lectura variados.

Limitaciones en acceso a textos afectan la comprensión

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación del Perú, cerca del 70% del presupuesto destinado a lectura se utiliza en la adquisición de textos escolares, lo que asegura materiales básicos, pero restringe la diversidad de contenidos que favorecen una comprensión más profunda.

Para Julio Begazo Ruiz, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el problema no se reduce a la cantidad de lectura, sino a la calidad del proceso lector.

“Decodificar palabras escritas es solo un paso del proceso lector. Esto por sí solo no garantiza la comprensión. Leer implica desarrollar un enfoque estratégico que permita interpretar, cuestionar y relacionar ideas”, explicó el especialista.

Asimismo, indicó que la comprensión lectora mejora cuando existe una combinación de factores como el acompañamiento docente, el apoyo familiar y la disponibilidad de espacios comunitarios que promuevan la lectura.

Estrategias para mejorar la comprensión lectora

El especialista propone intervenir desde distintos ámbitos, tanto en la escuela como en el hogar, con acciones que fortalezcan el hábito lector desde los primeros años.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Fomentar espacios diarios de lectura libre , más allá de las tareas escolares.

, más allá de las tareas escolares. Incorporar diversos tipos de textos , como cuentos, noticias e historietas, según la edad del estudiante.

, como cuentos, noticias e historietas, según la edad del estudiante. Promover la lectura compartida entre padres e hijos, especialmente en etapas iniciales.

entre padres e hijos, especialmente en etapas iniciales. Capacitar a docentes en estrategias específicas de comprensión lectora.

en estrategias específicas de comprensión lectora. Relacionar la lectura con la vida cotidiana del estudiante para aumentar su interés y sentido.

Estas acciones buscan fortalecer habilidades que permitan a los estudiantes interpretar textos de manera crítica y significativa.

Importancia de formar lectores críticos desde la infancia

El análisis cobra especial relevancia en el contexto del Día Internacional del Libro, fecha que invita a reflexionar sobre el papel de la lectura en el desarrollo personal y educativo.

Especialistas coinciden en que la lectura no solo constituye una habilidad académica, sino también una herramienta esencial para comprender la realidad, tomar decisiones informadas y fortalecer la participación ciudadana.