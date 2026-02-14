El Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a los policías Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Willy Iván Cadenilla Requejo, al hallarlos culpables del delito de secuestro extorsivo en el caso “Billetón”, en la región Amazonas.
La Fiscalía de Chachapoyas acreditó que los efectivos ejecutaron un falso operativo el 1 de marzo de 2024 para interceptar a Jennifer de Lozano Chávez, quien transportaba S/ 350 mil en efectivo.
Según la acusación, la obligaron a descender de un ómnibus en el sector Achamaqui y la trasladaron en una camioneta particular bajo el pretexto de llevarla a una comisaría, donde la retuvieron y amenazaron para apropiarse del dinero.
Tras despojarla del efectivo, la abandonaron en la vía pública y posteriormente se repartieron el monto sustraído.
De acuerdo a RPP, el tribunal también impuso condena efectiva a otras tres personas involucradas y ordenó el pago de S/ 348 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.