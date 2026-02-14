El Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a los policías Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Willy Iván Cadenilla Requejo, al hallarlos culpables del delito de secuestro extorsivo en el caso “Billetón”, en la región Amazonas.

La Fiscalía de Chachapoyas acreditó qu e los efectivos ejecutaron un falso operativo el 1 de marzo de 2024 para interceptar a Jennifer de Lozano Chávez, quien transportaba S/ 350 mil en efectivo.

Según la acusación, la obligaron a descender de un ómnibus en el sector Achamaqui y la trasladaron en una camioneta particular bajo el pretexto de llevarla a una comisaría, donde la retuvieron y amenazaron para apropiarse del dinero.

Tras despojarla del efectivo, la abandonaron en la vía pública y posteriormente se repartieron el monto sustraído.

De acuerdo a RPP, el tribunal también impuso condena efectiva a otras tres personas involucradas y ordenó el pago de S/ 348 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.