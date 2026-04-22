El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenció a tres integrantes de la organización criminal Los Pulpos a 30 años de cárcel por el secuestro de Krisstell Denisse Cotrina Cruz, hecho ocurrido el 8 de julio del 2024. Una cuarta procesada recibió una condena de 20 años de prisión.

Las penas más altas fueron dictadas contra Judith Katherine Cruz Arce, Brayan Ronald Rodríguez Vásquez y Rubén Junior Vega Castillo.

En tanto, María de los Ángeles Abanto de la Cruz fue condenada a 20 años. Todos fueron considerados coautores del delito de secuestro agravado.

Durante el proceso judicial, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo presentó los elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados.

Según lo demostrado por el Ministerio Público, la víctima fue vigilada previamente y capturada cuando salía de su vivienda en la urbanización Alto Mochica.

Luego fue trasladada en vehículos con placas falsas y retenida en un inmueble de Huanchaco, hasta ser rescatada al día siguiente en una intervención conjunta de la PNP y la Fiscalía.