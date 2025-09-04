La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que propone modificar los artículos 54 y 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, con el fin de ampliar los derechos y beneficios del personal acuartelado y de los licenciados de las Fuerzas Armadas.

La medida fue respaldada con 15 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en la sesión presidida por el legislador Flavio Cruz Mamani (PL). La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista Roberto Chiabra (APP).

Beneficios para el personal acuartelado

Los cambios incorporan nuevas disposiciones que buscan reconocer el servicio activo. Entre los beneficios se destacan:

Prestaciones de salud en hospitales del Minsa y de sus propias instituciones.

Ingreso gratuito a museos, sitios históricos y espectáculos públicos organizados por el Estado.

Bonificación del 25 % sobre la nota final al postular a escuelas de formación de FF.AA., PNP y Marina Mercante.

Reserva anual de hasta el 30 % de vacantes en escuelas subalternas para quienes sirvieron en zonas de frontera amazónica o en acciones armadas.

Transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no.

Beneficios para licenciados

En el caso de los licenciados, se incluyen beneficios para facilitar su inserción en el ámbito laboral y académico:

Bonificación del 15 % en concursos de trabajo en la administración pública.

Descuento del 50 % en inscripción en instituciones de formación castrense, policial, penitenciaria y marítima.

Bonificación del 20 % en la primera etapa de concursos públicos del INPE.

Bonificación del 30 % en procesos de selección en municipalidades para labores vinculadas al serenazgo.

Disposiciones adicionales

El dictamen también plantea modificaciones a normas vinculadas a la seguridad interna, como la Ley 31297 del Servicio de Serenazgo Municipal, la Ley 29709 de la Carrera Pública Penitenciaria y el Decreto Legislativo 1213 sobre servicios de seguridad privada.

De ser aprobado en el Pleno, el dictamen significará un importante refuerzo en el reconocimiento y retribución a quienes cumplen o han cumplido el servicio militar en el país.