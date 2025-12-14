El Gobierno peruano autorizó el ingreso y permanencia en el país de decenas de militares de Estados Unidos durante todo el año 2026, con el objetivo de participar en actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La resolución, que permite la presencia de personal extranjero con armas de guerra, fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de diciembre y publicada este domingo en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

Entrenamientos y rotación de tropas durante todo el año

Según la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará actividades conjuntas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Los efectivos permanecerán en el país en diferentes grupos, que rotarán cada tres a seis meses a lo largo del año. Las unidades estarán integradas por miembros de fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar.

Unidades peruanas involucradas

Por parte del Perú, las instituciones que participarán en estas actividades conjuntas incluyen al Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra y el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea.

También intervendrán la primera, tercera y sexta brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército, así como unidades especializadas de la PNP, entre ellas la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Contexto de cooperación con Estados Unidos

La resolución fue publicada un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmara que el Gobierno de Donald Trump notificó al Congreso estadounidense su intención de designar al Perú como “aliado principal no miembro de la OTAN”.

De Zela señaló que esta designación constituye principalmente un gesto político, que reconoce al Perú como un país confiable en temas de seguridad y defensa, y que colocaría a las Fuerzas Armadas peruanas en una posición privilegiada de cooperación militar con Estados Unidos.

Reuniones en el marco del nuevo plan de seguridad

El pasado miércoles, el presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno con una delegación del FBI y otros expertos en seguridad de Estados Unidos, como parte de la elaboración de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

El Ejecutivo informó que esta fue la primera de varias reuniones consultivas que se desarrollarán durante el mes entre representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, la PNP y la delegación estadounidense.