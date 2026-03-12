El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación el dictamen que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú.

La norma tiene como objetivo fortalecer y reafirmar la identidad nacional, así como promover el orgullo y el sentido de pertenencia mediante la difusión de uno de los principales símbolos patrios.

El dictamen fue aprobado con 59 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.

Fecha recuerda la primera interpretación oficial del himno

La iniciativa se sustenta en los proyectos de ley 3700/2022-CR, 7327/2023-CR y 8256/2022-CR.

La fecha elegida conmemora el 28 de septiembre de 1821, día en que el himno nacional fue interpretado oficialmente por primera vez por la soprano Rosa Merino.

La presentación se realizó tras la prórroga del concurso convocado por el libertador José de San Martín, cuyo anuncio fue publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de septiembre de ese mismo año.

Sustento histórico del dictamen

Durante la sustentación del proyecto, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, Susel Paredes, afirmó que la fecha cuenta con respaldo histórico y documental.

“En la primera sustentación quedó acreditado, con respaldo documental, bibliografía histórica y opiniones institucionales, que el 28 de septiembre de 1821 es la única fecha con fundamento oficial para reconocer el nacimiento del himno nacional”, señaló.

La congresista recordó que ese día se interpretaron las composiciones finalistas en el Teatro Principal de Lima, donde Rosa Merino interpretó por primera vez la denominada Marcha Nacional, con letra de José de la Torre Ugarte y música de José Bernardo Alcedo.

Día cívico patriótico con entonación del himno

La ley establece que cada 28 de septiembre sea considerado día cívico patriótico laborable.

La norma dispone que el Himno Nacional del Perú sea entonado a las 12:00 horas en entidades públicas y privadas, además de promover su difusión a través de los medios de comunicación.

Según indicó Paredes, la iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como el Ministerio de Defensa del Perú, el Ministerio de Cultura del Perú, la Biblioteca Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Colegio de Historiadores del Perú, entre otras entidades.