Octubre llega con dos feriados largos. Uno es por los 143 años del Combate de Angamos, que se celebra el 8 de octubre; y el otro está ligado al Día de todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Así que muchas personas tendrán la oportunidad de aprovechar dos puentes festivos para descansar, pasar tiempo en familia o viajar. Pero, ¿qué días caerán?

Los feriados son esperados no solo por los trabajadores para descansar, sino también por el sector turismo. Cerca de un millón de personas se ha movilizado dentro del país en el último feriado por Fiestas Patrias; y otras más de 750 mil por la Batalla de Junín y Santa Rosa de Lima, en agosto, generando un importante movimiento económicos, de acuerdo con el Ministerio de Comerio Exterior y Turismo.

¿CUÁNTOS FERIADOS TIENE OCTUBRE Y CUÁL ES LA RAZÓN?

Este mes tendrá feriado el día nacional 8 de octubre en conmemoración por el combate de Angamos, que fue un enfrentamiento naval de la Guerra del Pacífico en 1879. Se trata de un día significativo para la Marina de Guerra y también para la historia del Perú, en la que fue capturado el monitor Huáscar por las fuerzas chilenas. Se recuerda, además, al héroe Miguel Grau, quien destaca por su honor, caballerosidad y valentía.

¿QUÉ DÍAS SERÁN FERIADO LARGO EN OCTUBRE?

Octubre tendrá dos feriados largos que se pueden aprovechar para viajar y pasar momentos en familias, entre otros.

Combate de Angamos: será con motivo del Combate de Angamos, que es el sábado 8 de octubre. El gobierno ha decretado el viernes 7 de octubre día no laborable para el sector público que se une, además, con el domingo 9 de octubre que es un descanso habitual.

Día de todos los Santos: si bien se celebra el 1 de noviembre, que este año cae martes, el gobierno ha decretado el lunes 31 octubre no laborable para el sector público, que se unirá al sábado 29 y domingo 30 de este mes, que son días habituales de descanso. De esta manera, se podrá disfrutar cuatro días libres seguidos.

Prográmate y alista maletas para tu próximo destino (Foto: Referencial / Freepik)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.