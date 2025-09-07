El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo al pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, que busca levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.

Según indicó el organismo, esta solicitud constituye una irregularidad y un abuso, pues se da en el contexto de la investigación que el Ministerio Público sigue contra la fiscal Marita Barreto por el presunto delito de cohecho.

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría solicitado a periodistas publicar información negativa sobre la fiscal superior Delia Espinoza. Tanto Cruz como Prado han negado haber recibido o aceptado tal encargo.

“El pedido resulta desproporcionado, ya que incluso si un periodista recibiera tal solicitud, su aceptación o rechazo es decisión propia y no puede considerarse delito. Ambos periodistas han negado los hechos, por lo que una medida como esta resulta injustificada”, sostuvo el CPP.

La institución alertó que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de periodistas —incluso a pedido de autoridades— se está normalizando en el país, lo que representa un grave riesgo para la libertad de prensa. Asimismo, advirtió que involucrar a comunicadores en investigaciones sin pruebas sólidas se convierte en un acto de persecución y venganza.