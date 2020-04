LO ÚLTIMO | Tras declararse Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de coronavirus, la medidas más drástica para frenar su expansión es, sin duda, la inmovilidad social obligatoria, que impide el desarrollo normal de actividades económicas que permiten el sustento diario en el hogar.

Es por ello que el Estado brinda una serie de ayudas económicas con el fin de menguar las necesidades que miles de peruanos están enfrentando por la imposibilidad de trabajar. Conoce aquí todos los bonos que el Gobierno está brindando y cómo puedes acceder a cada uno de ellos.

Bono ‘Yo me quedo en casa’ | Bono 380

Se conoció en un primer momento como el Bono 380. Esta ayuda económica ha sido destinado para beneficiar a 2.5 millones de familias que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Este subsidio se duplicó por la extensión de la cuarenta, siendo ahora de 760 soles.

¿Dónde se podrá saber si es beneficiario del bono 380 soles?

A través de la web de la ONPE, en la sección “Conoce tu local de votación” se habilitará para saber si usted es beneficiario del bono de 380 soles. Solo necesita ingresar el número de su DNI.

Ariela Luna aclaró que el subsidio monetario o bono S/ 380 será a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de zonas urbanas.

“La página web nos parece la mejor forma y estoy segura de que las personas van a acceder. No es la primera vez que se hace esto (...) El internet está muy extendido. Las municipalidades en su mayoría tienen internet y ahí puede acudir para conocer. Este es un bono urbano. En zona rurales, el Midis ya tiene sus programas sociales con los cuales protege a más de un millón de familias”, precisó.

Cómo cobrar el bono 380 soles de Yo Me Quedo en Casa

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó la plataforma ‘Yo Me Quedo en Casa’, donde las familias en condición de pobreza y extrema pobreza podrán cobrar un subsidio monetario de S/380, otorgado de manera excepcional como apoyo frente a esta crisis. Cerca de 3 millones de hogares serán beneficiados. Consulta aquí: https://bono.yomequedoencasa.pe

Bono independiente

Se trata de un bono de 380 soles, destinado para hogares vulnerables con trabajadores independientes, es decir personas que no cuenten con ingresos fijos y que su dinero sea por el trabajo que realizan cada día. Este bono es entregado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Recuerda que este bono, como el de Yo Me Quedo en Casa se entrega de manera personal, no puede ir a recoger dinero otra persona que no sea el beneficiado.

Cómo cobrar el Bono independiente

Ingresar a https://www.bonoindependiente.pe/

Si en mi casa hay dos trabajadores independientes, ¿cada uno recibe un bono?

No. Solo se entrega un bono por hogar, aunque haya dos o más trabajadores independientes en este. El cobro de este bono será por grupos para mantener el orden y evitar aglomeraciones de personas en los bancos. Los datos de la agencia donde te corresponderá cobrar el bono, así como la fecha, aparecerán de forma progresiva durante el transcurso de los días.

Dónde puedo cobrar el bono

Para conocer los cajeros y agentes autorizados del Banco de la Nación que hay cerca de tu hogar en Lima Metropolitana ingresa aquí. Para conocer los que tiene cerca a tu hogar en provincias y departamentos, ingresa aquí.

Bono Rural Agrario S/760

Martín Vizcarra anunció un impulso económico de 1 millón de soles (bono rural) que busca ayudar al 75% de hogares en el país debido a que no cuentan con ingresos suficientes para mitigar gastos sustanciales como la alimentación. El asesor externo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Iván Díaz, informó que el bono de S/760 para hogares en zona rural anunciado por el Gobierno nacional, contempla atender a los pequeños agricultores.

Cómo saber si estoy beneficiado con el bono rural

Todavía no se ha confirmado una fecha de inicio de entrega de este bono. En los próximos días se habilitará la consulta en la página de RENIEC, a través de su plataforma virtual.

Dónde se entregará el bono rural

Martín Vizcarra afirmó que será en el Banco de la Nación que tenga más cerca de su hogar. “Si hay personas que tienen cerca un cajero del Banco de la Nación, allí llegará su dinero. Si está alejado, el dinero llegará en efectivo”, explicó.

Bono familiar universal

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el pasado jueves 23 de abril, mediante conferencia de prensa, el Bono Familiar Universal Perú 2020. Esto será un apoyo mediante un bono de 760 soles para que 6 millones 800 mil hogares afronten la paralización económica a causa del nuevo coronavirus, COVID-19.

Quiénes son los beneficiados con el Bono Familiar Universal

Toda persona que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior podrá ser beneficiado con este bono familiar universal ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Dónde podré cobrar el Bono familiar Universal

El presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, declaró que el bono familiar universal de 760 soles sería entregado por medio de todo el sistema financiero y no solo por el Banco de la Nación

Si recibí el bono de 380 soles, ¿recibiré el Bono Familiar Universal?

La ministra Ariel Luna fue clara sobre este tema, en caso hayas recibido el beneficio del bono de 380 soles, solo recibirás 380 soles más para llegar a la suma total de 760 soles, y ya no recibir el bono familiar universal. "Se está trabajando en este gran Padrón COVID-19, de tal manera que se pueda incluir a la mayor cantidad de personas. Se va a contar con una plataforma en la cual se actualicen los datos -la anunciaremos en estos días-. Toda persona que no tiene un ingreso fijo y que, no haya recibido los bonos anteriores, van a acceder al Bono Familiar Universal 760”, fue lo que expresó la titular del Midis.

Dónde debo consultar sobre el Bono familiar universal

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitará una plataforma virtual para que los peruanos sepan si pueden acceder o no al subsidio de 760 soles. Esto se dará a conocer en estos días.

Bono 720 para el personal de salud

El Ejecutivo aprobó un subsidio de S/ 720 para el personal de la salud que está en primera línea luchando contra la pandemia de coronavirus. Una medida que se aplicará a nivel nacional. Según el Decreto Supremo N° 068-2020-EF el subsidio extraordinario será mensual durante la emergencia sanitaria y hasta treinta días después de terminar esto.

Quiénes reciben el bono de 720

Trabajadores de cuidados intensivos, hospitalización, vigilancia epidemiológica y quienes hacen visitas domiciliarias, los que realizan el traslado de pacientes. Todos deben estar registrados en el Registro Nacional de Personal de la Salud. También beneficiará a trabajadores de salud del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y del Instituto Nacional Penitenciario.

No beneficia al personal de la salud que ocupa cargos de confianza, directivo y personal administrativo, excepto quienes realizan vigilancia epidemiológica.

Bono Familiar Habitacional

Se trata de un beneficio económico del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Destinado a los hogares de zonas urbanas y rurales que no tienen los recursos económicos para mejorar, construir o comprar una vivienda. Es por ello que mediante un Decreto Legislativo N° 1464 se han entregado medidas excepcionales para facilitar el acceso al Bono Familiar Habitacional.

Cuánto es el monto del Bono Familiar Habitacional

El Gobierno anunció que se trata de un montón mayor que el actual. En los próximos días esto se conocerá mediante una Resolución Ministerial. Vale recordar que antes de la emergencia nacional, el Bono tenía tres categorías: para comprar (34.400 soles), para construir (23.435 soles), y para mejorar (S/9.890)

Cuáles son los requisitos del Bono Familiar Habitacional

No es necesario contar con un ahorro. Se trata de una medida que se presenta por única vez, por lo que los requisitos que eran conocidos antes de la pandemia cambiarán.