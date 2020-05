Agentes de la Policía Nacional intervinieron, en la ciudad de Cusco, a un sujeto que vestía uniforme de militar sin pertenecer al Ejército del Perú.

Se trata de Julián Huillca Loyaza (48), quien fue detenido el último sábado 9 de mayo cuando realizaba sus compras en el distrito de Santiago. Él será investigado por el delito de usurpación de funciones.

Según el parte policial, Huillca Loyaza no pudo justificar el motivo de su desplazamiento por lo que fue trasladado por la calles cusqueñas. Por tal motivo, los efectivos lo trasladaron a la dependencia policial.

En ese lugar, el intervenido manifestó que usaba la vestimenta de las Fuerzas Armadas para apoyar con el control del cumplimiento de la cuarentena.

“Mucha gente me agradece (por el control), porque no hacen caso a la Policía. Ahora me encuentro en esta situación porque salí a comprar un cargador de teléfono, el que tengo se me cayó al agua”, relató.

Pese a sus justificaciones, Julián Huillca fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por sus actos, podría recibir hasta tres años de prisión efectiva.