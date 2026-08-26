La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), quien se encuentra en el Perú para participar en la Panam Sports Week.

Cabe mencionar que la cita reunió también a representantes de las autoridades deportivas nacionales y continentales.

En el encuentro participaron el ministro de Educación, José Antonio Chang; el presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández; y el representante de Panam Sports, Neven Ilic.

La reunión permitió destacar la preparación del país para recibir actividades vinculadas al movimiento deportivo internacional.

Entre los próximos eventos figura la Asamblea General Anual de Panam Sports, programada para realizarse en Lima el 27 de agosto. Esta actividad se desarrollará mientras el Perú ejerce como país anfitrión de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027.