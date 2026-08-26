Kenji Fujimori deberá cumplir con una obra social o una jornada de servicio comunitario o comunal como parte de las condiciones establecidas en su condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el caso Mamanivideos.

La precisión fue realizada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema luego de que la defensa del exlegislador solicitara, el último 18 de abril, información sobre la cantidad de jornadas que debía cumplir.

Una vez realizada la actividad, Fujimori tendrá que presentar un informe documentado ante el juez para acreditar que cumplió con esta disposición.

El excongresista fue declarado culpable de los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado. Su condena se originó en las negociaciones para conseguir votos en contra de una segunda moción de vacancia de PPK, en un contexto en el que también se planteaba un posible indulto para su padre, Alberto Fujimori.