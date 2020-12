El Perú tuvo negociaciones con 20 laboratorios, firmó acuerdos de confidencialidad con 13, pero “en la práctica tenemos cero vacunas”, advirtió Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, quien cuestionó las decisiones del Ministerio de Salud (Minsa) respecto a la compra de dosis.

“La ministra Mazzetti dijo que esto dependía de los laboratorios, pero es falso porque si no los otros países no tendrían vacuna. Recién en tres o cuatro años sabremos cuál fue la mejor vacuna, pero no podemos esperar ese tiempo para decidir la compra”, enfatizó.

Advirtió que el retraso en la llegada de las vacunas de Pfizer se debería a que todavía falta firmar la segunda parte del contrato de compra, denominada acuerdo de suministros. “Hay países más pobres que tienen vacunas, lo que ha hecho el Minsa es inaceptable”, sostuvo.

PROCESO COMPLEJO. Para el viceministro de Salud, Luis Suárez, la compra de la vacuna candidata contra la COVID-19 se da en “un gran marco de incertidumbre” y en medio de un complejo proceso.

“Es como si quisiéramos comprarnos un auto y tenemos varias posibilidades de compra, pero resulta que ningún auto está terminado”, dijo la mañana de ayer durante una entrevista radial. Agregó que “otros países desarrollados compran a varios laboratorios, si las leyes de ese país lo permite puede ser, pero nuestras leyes son muy precisas”.

De acuerdo con el estudio “Dosis Comprometidas Directamente por Países Latinoamericanos con Laboratorios”, publicado por el Duke Global Health Innovation Center de la Universidad de Duke, con 9 millones, Perú ocupa los últimos puestos junto con Venezuela (10 millones) y Costa Rica (3 millones).

A nivel de la región, Chile tiene aseguradas 84 millones 400 mil dosis, Argentina 47 millones y Brasil 196 millones, sin contar el tratado con Covax Facilty.

