Ciro Maguiña, vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, mostró su preocupación de que, según su opinión, el presidente de la República, Martín Vizcarra, no haya dado cifras reales de infectados del nuevo coronavirus, COVID-19, en el Perú.

“Preocupado por los datos que se han publicado, que son una data muy insuficiente. Me preocupa eso más porque realmente en los hospitales y los médicos nos avisan, hay muchos pacientes y no son los 1500 que ha dicho el presidente, son muchos más. (...) Si damos información incompleta, la decisión de tomar medidas puede ser peligrosa. En el escenario actual me preocupa lo que estamos viendo en el Perú, que ya pasan los 1500”, expresó en ‘Al estilo Juliana’.

Maguiña estima que la cifra de contagiados de esta enfermedad respiratoria es de 2000 a 2500, por lo que pidió que se rectifiquen en la información y expongan los “diagnósticos confirmados y probables”.

“Soy infectólogo y clínico. Lo digo con una crítica constructiva, porque cuando analiza los brotes, hay los confirmados que son los casos pasivos que no se hacen a todos los pacientes porque no hay muchos reactivos. El otro se llama diagnóstico probable donde tienes la clínica, radiología, el contacto y con eso es suficiente. Si sumaras muchos pacientes que en el Perú están reportándonos, son más que estos 1500”, indicó.

“Tenemos que sincerar para que la data que dé el presidente es la data real”, añadió.

Como se recuerda, Vizcarra informó hoy que hay 1595 casos positivos por coronavirus. El jefe de Estado detalló que de las más de 17 mil pruebas procesadas, 15.739 han resultado negativas. Hoy hay 181 nuevos casos.

