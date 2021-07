El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Hernando Cevallos, dijo que desconoce si el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, ya se vacunó contra el coronavirus (Covid-19).

Hernando Cevallos, voceado como el próximo titular del Ministerio de Salud (Minsa) del gobierno de Pedro Castillo, consideró que en caso no haya sido inoculado contra el Covid-19, deberá hacerlo de manera pública, como parte de la campaña de vacunación. “No lo sé, no lo he preguntado, pero él está preocupado porque lleguen las vacunas rápido”, refirió.

No obstante, el también excongresista aseguró que el electo mandatario sí está favor de la vacunación. Ante la incredulidad de Juliana Oxenford que no sepa pese a que se corre el rumor que sería su futuro ministro, Cevallos refirió que en todo caso, le preguntará a Pedro Castillo si se ha vacunado; y en caso no lo ha hecho, cuándo lo hará.

“Es bueno que la gente vea al presidente vacunándose. La vacuna es totalmente recomendable”, señaló.

Hernando Cevallos fue entrevistado en el programa “Al estilo Juliana” que emite ATV, donde dijo que es factible que a fines de agosto o la primera quincena de setiembre “se dé la tercera ola” de contagios por la pandemia de coronavirus en el Perú.

Asimismo, Hernando Cevallos afirmó que recibirá las opiniones del exgobernador regional por Junín y actual secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre temas relacionados a la salud; así como de todos los reconocidos especialistas que desean trabajar por el país.

“Yo no puedo decir contigo nada, yo voy a recibir todo los aportes técnicos en salud”, subrayó en ATV.

