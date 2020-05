Escribe Sofía López y Erik Rivera

La cifra de infectados en el Perú a causa del coronavirus sigue en aumento. Esta situación, a juicio de los especialistas, hace prever que recién dentro de un mes llegaremos al pico de contagios. Expertos consultados por Correo, coinciden en que el 24 de mayo -fecha en que concluirá la cuarentena- se tendrá un registro igual o superior a los 100 mil infectados por el COVID-19.

Ernesto Bustamante, ex director del Instituto Nacional de Salud (INS), estimó que el número de infectados en el país rebasará los 100 mil a nivel nacional. Sostuvo que el pico más alto del contagios recién podrá conocerse dentro de un mes, “teniendo en cuenta la experiencia de países europeos”.

Bustamante refirió que las estimaciones que en su oportunidad hizo el ministro de Salud, Víctor Zamora, sobre el pico en abril, fueron erróneas.“(Él) se basó en data no cierta. Las proyecciones estadísticas pueden estar basadas en los modelos matemáticos más exigentes y sofisticados que existen, pero son buenas solo con los datos que funcionan”, manifestó.

Consultado por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra en las que refirió que si no se aplicaba la cuarentena a tiempo habríamos tenido 80 mil muertes, sostuvo que dicho estimado no tiene sustento técnico pues los casos confirmados de fallecidos no son ciertos por llevar un “subregistro”.

Recordó que el jefe de Estado se refirió en una oportunidad al factor R 1 -que mide el número de personas contagiadas- en Lima, lo que significaba una duplicación menos frecuente de los casos en todo el territorio nacional.

Según el especialista, dicho análisis sería errado debido a que la tasa de reproducción no es la misma en todas las regiones. “Las epidemias son fenómenos locales. La tasa de reproducción R no es la misma en Tumbes que en Iquitos o en Lambayeque, así como tampoco es la misma en Miraflores que en San Juan de Lurigancho o en Villa El Salvador”, precisó.Proyectó que para el mes de julio el Perú podría acercarse al millón de infectados.“Nuevamente, si nos ponemos a usar España como referencia y nos posicionamos en la época en que ellos tenían nuestro número de infectados, yo diría que podríamos llegar al millón como mínimo (entre junio y julio)”, dijo.

Proyección de los casos contagiados por COVID-19

En esa misma línea, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, estimó que para cuando acabe la cuarentena nuestro país tendrá 110 mil contagiados, teniendo en cuenta que a la fecha nuestro país registra 65 mil infectadas y cada día registramos 3 mil, en dos semanas estima que podríamos rebasar dicha cantidad.

Sostuvo que la participación comunitaria será clave durante estos días para cambiar la cifra de infectados. Actualmente, dijo, contamos con más muestras de descarte, pero además de las pruebas rápidas se deben aplicar las moleculares a personas con alto riesgo de mortalidad.A su turno, Leonid Lecca, epidemióloga y docente de medicina en la Universidad de Harvard, estimó que estaríamos próximos a llegar a los 100 mil contagiados para fines de mes.

Sin embargo, opinó que la cifra real dependerá de las pruebas que se apliquen en zonas donde se ha detectado mayor presencia de contagio. Recordó que el sábado y domingo últimos solo se aplicaron 10 mil pruebas más, a diferencia de otros días. “Obviamente mientras más muestras se apliquen, más casos positivos se encontrarán. En consecuencia, esta curva irá creciendo”, explicó.

Por cada 10 casos evaluados, apuntó Lecca, se encontrará uno positivo y cuando más se afine la búsqueda, se registrarán más pacientes infectados del COVID-19.Por su parte, el ex ministro de Salud, Abel Salinas, expresó que a la fecha contamos con subregistros de personas infectadas y fallecidos a causa del virus. Indicó que la cifra proyectada por los especialistas constituye un número cercano al que llegaremos en dos semanas. Es decir, los 100 mil casos.

Destacó que otros países han elaborado mejores cálculos de personas contagiadas para la culminación de su cuarentena, porque tenían pruebas moleculares. “Hemos metido en un saco todas las pruebas y eso distorsiona el denominador de los cálculos (…) Si seguimos a este ritmo, llegaremos a los 100 mil”, añadió.

Comparación con otros países

El infectólogo Luis Pampa, destacó que Perú se encuentra en la lista de los 20 países con más casos de infectados. “En Perú los contagios se duplican cada ocho días, pero en Estados Unidos, que ha sido golpeado con fuerza, la duplicidad es de cada 10 días”, precisó.

En relación a la proyección de casos que realizó el ministro Zamora sobre el pico en abril, señaló que lo hizo “midiendo la enfermedad, pero no tomó en cuenta la respuesta de la población” en el marco de las medidas para enfrentar la cuarentena.