La transmisión especial de Correo comenzará a las 10:00 a.m. y podrá seguirse en vivo a través de las cuentas oficiales de YouTube y Facebook, donde los seguidores también podrán participar con sus comentarios e interactuar durante toda la cobertura.

La programación se iniciará con un espacio de análisis del escenario nacional, en el que participarán editores, corresponsales e invitados especialistas. Durante este bloque se abordarán los principales temas de la coyuntura política y los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno.

A continuación, la cobertura continuará con la transmisión del Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori, para luego dar paso a un análisis de los principales anuncios, compromisos y objetivos expuestos durante el discurso.

Una mirada desde las regiones

Tras el mensaje, los editores y corresponsales de Correo, conectados desde distintas regiones del país, analizarán cómo fueron recibidos los anuncios en cada zona, cuáles son las principales expectativas de la ciudadanía y qué impacto podrían tener las medidas planteadas por el Gobierno.

Con esta cobertura especial, Correo ofrecerá una visión nacional y descentralizada de una de las jornadas políticas más importantes del calendario peruano. A través de sus plataformas digitales, la audiencia podrá seguir el desarrollo de la jornada en tiempo real, acceder al análisis de especialistas y participar con sus opiniones durante la transmisión.