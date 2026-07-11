La costa peruana registró dos sismos durante la noche del viernes 10 y la madrugada del sábado 11 de julio, con una diferencia aproximada de tres horas entre ambos eventos. Los movimientos fueron reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y fueron percibidos en distintas zonas del litoral, lo que generó preocupación entre la población que descansaba a esa hora.

De acuerdo con los reportes oficiales, ninguno de los eventos dejó daños personales o materiales hasta el momento. Sin embargo, la cercanía entre ambos movimientos llevó a las autoridades a mantener el monitoreo de la actividad sísmica y recordar las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos.

Primer movimiento se reportó frente a Lurín

El primer sismo ocurrió a las 11:42 de la noche del viernes 10 de julio. Según el IGP, alcanzó una magnitud de 4.3 y se produjo a una profundidad de 60 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima. Además, el organismo indicó que la intensidad del movimiento fue de nivel IV en ese distrito, por lo que varios vecinos lograron percibir el temblor.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0431

Fecha y Hora Local: 10/07/2026,23:42:52

Magnitud: 4.3

Profundidad: 60 km

Latitud: -12.42

Longitud: -77.01

Intensidad: IV Lurín

Referencia: 22 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/o3ZRMlR4sa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 11, 2026

Segundo evento ocurrió durante la madrugada

Horas después, a las 2:58 de la madrugada del sábado 11 de julio, el IGP informó sobre un nuevo sismo en el litoral peruano. En esta oportunidad, el movimiento alcanzó una magnitud de 5.2 y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 170 kilómetros al suroeste de Huarmey, en la región Áncash. Asimismo, el reporte técnico señaló que la intensidad fue de nivel III en Huarmey.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0432

Fecha y Hora Local: 11/07/2026,02:58:19

Magnitud: 5.2

Profundidad: 13 km

Latitud: -11.00

Longitud: -79.39

Intensidad: III Huarmey

Referencia: 170 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/C7gep3EaLi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 11, 2026

Marina descartó riesgo de tsunami

Tras el segundo movimiento, surgieron consultas sobre la posibilidad de que se produjera un tsunami debido a que el epicentro se ubicó frente al litoral. Ante esa situación, la Marina de Guerra del Perú emitió un pronunciamiento para informar sobre la evaluación realizada.

A través del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, la institución indicó que el sismo no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa peruana. Por ello, precisó que no correspondía emitir una alerta para las zonas costeras del país.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 19-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 170 KM AL SO DE HUARMEY, HUARMEY - ÁNCASH pic.twitter.com/e5zr45vfcE — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 11, 2026