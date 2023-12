El último viernes, minutos antes de las 11 de la mañana, un empresario trujillano fue atacado por dos delincuentes, “marcas”, que lo interceptaron en la prolongación Unión y la avenida América Norte, en la jurisdicción policial de La Noria. Actuaron bajo la modalidad de robo contra el patrimonio agravado, el delito más recurrente durante estas fiestas.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, coronel PNP Javier Méndez Yupanqui , aseguró que hay 522 agentes de esta unidad especializada que son parte del Plan de Operaciones por Navidad y Año Nuevo.

Operativos

“Durante esta intervención contra los ‘marcas’ se ha logrado recuperar un arma de fuego; los delincuentes no se llevaron ni un sol. Lo que sabemos es que el empresario solo había retirado una parte del dinero, una suma importante que no puedo revelar. La disposición es ubicar y desarticular a las bandas y organizaciones criminales dedicadas sobre todo al delito contra el patrimonio, que es lo que más se va a presentar durante estas semanas”, indicó Méndez.

No obstante, teniendo en cuenta a las demás unidades especializadas, en las calles de la región hay más de 2,000 policías distribuidos estratégicamente. Según Méndez Yupanqui, la PNP no descansará durante estas fiestas. Recomendó a los ciudadanos a no exponerse al ataque de los “marcas” y tomar sus precauciones si es que van a una agencia bancaria.

“Somos 522 efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) consideraros para este plan de operaciones por Navidad y Año Nuevo en la región. La disposición es ejecutar operativos y acciones de inteligencia de manera descentralizada en la costa y sierra de la región”, dijo.

PNP en acción

El coronel Walter Gurreonero Díaz , jefe de la Región Policial La Libertad, sostuvo que hay estrategias como “Marea Verde” y “Plan tolerancia cero”, que son fortalecidas durante estas semanas. Sostuvo que la disposición es clara.

“En este plan se comprende todas las tareas a realizar, teniendo en cuenta los antecedentes ya vividos para poder fortalecer y renovar las estrategias. Tenemos, actualmente, la estrategia ‘Marea Verde’, el ‘Plan tolerancia cero contra las motos’ y ‘Plan impacto’, que son ejecutados por las unidades motorizadas de la Policía”, mencionó.