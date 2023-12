La ola de crímenes que azota a la región originaría literalmente un terremoto en la Tercera Macro Región Policial de La Libertad que terminaría con el cambio del jefe de esta dependencia, coronel PNP Francisco Vargas, y de otros altos oficiales.

Lo anuncia

Luego de la última sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), el martes, el gobernador César Acuña adelantó los cambios que por fin de año habría en las cabezas de la dependencia policial liberteña.

Él indicó que espera “que llegue el nuevo comando” para que visiten las comisarías y coordinen las acciones a ejecutar para reducir el índice de criminalidad el 2024.

“Tenemos proyectado que tan pronto llegue el nuevo jefe de la Policía, creo que todo el mes de enero, vamos a visitar todas las comisarías de toda la región. Vamos a mejorar las comisarías, vamos a darle las herramientas a la Policía para que pueda cumplir su función”, indicó.

Además, durante la misma sesión, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La libertad, coronel PNP Javier Méndez, enfatizó que buscan cerrar investigaciones para que la nueva gestión prosiga con la desarticulación de bandas.

“Creo que nosotros tenemos esa actitud de decir que jugamos el partido hasta el último minuto del presente año; después, se cierra todo y llega una nueva gestión; pero vamos a dejarle nosotros toda la documentación, todos los expedientes que se han articulado con la finalidad de que la nueva gestión prosiga con este trabajo tan importante como es la desarticulación de las bandas y organizaciones criminales”, afirmó.

En espera

El coronel Francisco Vargas fue oficializado como jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad el pasado 5 de octubre. A menos de tres meses de su designación, el oficial indicó que está a la espera de la disposición de su comando.

“Nosotros estamos preparados para trabajar en circunstancias adversas, lo único que digo es que la región La Libertad es una región complicada y para eso se requiere mecanismos, estrategias y voluntad de trabajo. Yo toda la vida en donde me han mandado he ido a trabajar. Si a mí me dicen que me quede, me voy a quedar con mucho gusto y voy a seguir trabajando”, dijo en declaraciones a SolTv.

En cifras

Tal como dice el oficial, La Libertad es una plaza difícil. Este año, la Policía contabilizó 310 asesinatos, pese a que, según reportes periodísticos, habría 339. Igual, estas cifras superan a las reportadas durante todo el 2021 y 2022, que hubo 189 y 239 crímenes, respectivamente.

El incremento del índice delictivo originó que entre el 2021 y el 2023 pasen cinco jefes policiales por la región: los generales Carlos Céspedes, Marx García, Jorge Angulo y Augusto Ríos, y el coronel Francisco Vargas.