El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la primera convocatoria del Crédito Maestría, una oportunidad para financiar estudios de posgrado en universidades públicas con una tasa de interés anual de solo 4.04% y facilidades de pago que permiten iniciar la amortización del capital recién al culminar la maestría.
Requisitos principales para postular:
- Contar con título de bachiller de universidad pública o privada.
- Al menos dos años de experiencia laboral desde la obtención del bachiller.
- Acreditar rendimiento académico en el tercio superior durante los estudios de pregrado.
- Iniciar o continuar una maestría en alguna de las 36 universidades públicas elegibles, con más de 1,100 programas disponibles.
Beneficios clave:
- Pago del capital hasta en cuatro años después de terminar los estudios.
- Durante la maestría, el beneficiario solo abonará alrededor de S/ 50 mensuales, que cubren intereses y seguro de desgravamen.
- Posibilidad de ingresar al Club Estrella del Pronabec, con descuentos de hasta el 50% en 27 establecimientos, al cumplir puntualmente con los pagos.
La convocatoria está abierta hasta el viernes 15 de agosto (23:59 horas). La inscripción es virtual y gratuita en la web oficial del concurso, y la lista de seleccionados se publicará el 22 de agosto.
Para más información, los interesados pueden escribir al WhatsApp institucional 914 121 106, llamar a la línea gratuita 0800 000 18 o contactar a través de las redes sociales de Pronabec.