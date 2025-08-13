El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la primera convocatoria del Crédito Maestría, una oportunidad para financiar estudios de posgrado en universidades públicas con una tasa de interés anual de solo 4.04% y facilidades de pago que permiten iniciar la amortización del capital recién al culminar la maestría.

Requisitos principales para postular:

Contar con título de bachiller de universidad pública o privada.

de universidad pública o privada. Al menos dos años de experiencia laboral desde la obtención del bachiller.

desde la obtención del bachiller. Acreditar rendimiento académico en el tercio superior durante los estudios de pregrado.

durante los estudios de pregrado. Iniciar o continuar una maestría en alguna de las 36 universidades públicas elegibles, con más de 1,100 programas disponibles.

Beneficios clave:

Pago del capital hasta en cuatro años después de terminar los estudios .

. Durante la maestría, el beneficiario solo abonará alrededor de S/ 50 mensuales , que cubren intereses y seguro de desgravamen.

, que cubren intereses y seguro de desgravamen. Posibilidad de ingresar al Club Estrella del Pronabec, con descuentos de hasta el 50% en 27 establecimientos, al cumplir puntualmente con los pagos.

La convocatoria está abierta hasta el viernes 15 de agosto (23:59 horas). La inscripción es virtual y gratuita en la web oficial del concurso, y la lista de seleccionados se publicará el 22 de agosto.

Para más información, los interesados pueden escribir al WhatsApp institucional 914 121 106, llamar a la línea gratuita 0800 000 18 o contactar a través de las redes sociales de Pronabec.