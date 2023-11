El empresario trujillano Iván Díaz Garrido (57) fue cruelmente torturado por la organización criminal “Los Pulpos” durante 11 días. Le cercenaron dos dedos de la mano derecha y uno de la izquierda, también le cortaron parte de la oreja izquierda y quemaron el rostro; así le demostraron a sus familiares que estaban dispuestos a acabar poco a poco con su vida si no cumplían con pagar 200 mil dólares a cambio de entregarlo.

Libertad

La organización criminal dirigida por Jhonsson Cruz Torres (26), alias “Jhonsson”, lo liberó por fin ayer a las 11 de la noche. El cuerpo del prestamista Iván Díaz fue hallado por agentes de policiales de la comisaría de Laredo, atado de pies y manos, en medio de cañaverales ubicados en la vía de ingreso de esta jurisdicción.

El coronel Francisco Vargas Andonaire, director de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, aseguró que los criminales de “Los Pulpos”, decidieron entregar al prestamista porque sentían “presión” de la Policía.

Empresario Iván Díaz Garrido se recupera en clínica local.

“¿Por qué creen que los delincuentes lo han liberado? Por la misma desesperación. En un principio cuando secuestran a este empresario, lo llevan a Alto Trujillo, nosotros hemos puesto drones, tenemos fotos, todo el material. Pero se han estado movilizando de unos puntos a otros, pero la Policía siempre se adelanta”, aseguró.

El último escondite de la organización criminal habría sido localizado en el sector Cerro Blanco, en el distrito de Laredo. Según Vargas, ya habían solicitado que todo el cuerpo policial de la comisaría de Laredo esté atento y refuerce el patrullaje. Sin embargo, lo que no tiene claro es si se pagó o no el rescate.

“Por el momento, he conversado con familiares y me han dicho que no han pagado nada, pero eso ya se tendrá que plasmar en el transcurso de las investigaciones”, sostuvo.

Se recupera

Fuentes de Correo informaron que esta organización criminal sí habría recibido un pago por la libertad de Iván Díaz, pero no precisaron si fueron los 200 mil dólares que exigían “Los Pulpos”.

El empresario fue llevado a la clínica Sanna, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Un grupo de seis agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía custodia los dos ingresos de este establecimiento de salud. Además, ayer, también hubo presencia de representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor), quienes evitaron dar declaraciones frente a este caso que conmocionó al país porque ratificó que Trujillo es una de las ciudades más inseguras del Perú.

Empresario Iván Díaz Garrido fue liberado en distrito de Laredo.

Víctor Olivera, amigo de Iván Díaz, cuestionó la poca efectividad de la Policía y afirmó que la familia agradece a las personas que los acompañaron en las últimas vigilias que realizaron por su libertad.

“Es una alegría inmensa para nosotros (su liberación). Considero que ha faltado buena voluntad y estrategia de la Policía. Gracias a Dios, está estable”, indicó.

Por el momento, los familiares han evitado todo contacto con los medios de comunicación de Trujillo.

