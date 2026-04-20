En las primeras etapas de un negocio, la identidad suele ser flexible, por lo que el registro inmediato no siempre es la prioridad. Sin embargo, una vez que el emprendimiento se posiciona, la marca se convierte en un activo estratégico que requiere protección legal para evitar conflictos y costos innecesarios.

El crecimiento del registro de marcas en Perú

El interés por la protección intelectual en el país sigue una tendencia ascendente. Solo durante el año 2025, se otorgaron 44,771 registros de marcas, lo que representa un incremento del 22.94 % respecto al año anterior. A pesar de estas cifras, muchos emprendedores aún cometen el error de confundir la disponibilidad en redes sociales con el derecho de exclusividad legal.

Daniel Diez Canseco Terry, vicepresidente de Emprendimiento de la Universidad San Ignacio de Loyola, advierte que las plataformas digitales sirven para comunicar, pero solo el registro formal protege la marca como un activo real del negocio.

Claves para un registro exitoso y sin errores

Para fortalecer un negocio a largo plazo, es fundamental seguir un proceso ordenado que reduzca riesgos:

Valida la disponibilidad: Antes de invertir en diseño o publicidad, utiliza herramientas como “Busca tu marca” de Indecopi para identificar antecedentes similares.

Antes de invertir en diseño o publicidad, utiliza herramientas como “Busca tu marca” de Indecopi para identificar antecedentes similares. Define el alcance: Clarifica si protegerás el nombre, el logotipo o ambos, además de identificar la categoría exacta de productos o servicios.

Clarifica si protegerás el nombre, el logotipo o ambos, además de identificar la categoría exacta de productos o servicios. Identifica el momento ideal: No es obligatorio registrar en la fase de validación inicial, pero sí cuando la marca ya forma parte de la estrategia de crecimiento y exposición.

No es obligatorio registrar en la fase de validación inicial, pero sí cuando la marca ya forma parte de la estrategia de crecimiento y exposición. Evita el apego sin sustento: No construyas identidad sobre un nombre que no puede ser registrado legalmente, ya que el cambio posterior afectará tu reputación y bolsillo.

Costo y valor estratégico

Aunque el trámite administrativo tiene un costo base (desde S/ 534.90), debe asumirse como una inversión. Si un tercero registra primero un nombre igual o similar, el emprendedor podría verse obligado a abandonar su marca, perdiendo todo el posicionamiento ganado en el mercado.