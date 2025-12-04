Mineros informales de Colquemarca, Chamaca y Santo Tomás, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, mantienen bloqueado un tramo estratégico del corredor minero del sur como parte de la huelga nacional convocada por gremios del sector.

La medida, que ya lleva varios días, busca presionar al Gobierno para atender sus demandas sobre formalización, condiciones laborales y aspectos ambientales.

De auerdo al portal HBA Noticias, el bloqueo ha paralizado el tránsito de vehículos de carga pesada, insumos industriales y personal vinculado a las operaciones mineras formales de la zona.

Autoridades regionales advierten que, de prolongarse la protesta, el impacto económico será cada vez más severo.