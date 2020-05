Una de las fases de la epidemia del nuevo coronavirus es la comunitaria. Juan Astuvilca, médico epidemiólogo y decano del Colegio Médico de Lima, asegura que actualmente nos encontramos en ella y, si el Gobierno no endurece las medidas, entraríamos en una etapa de catástrofe en la que será imposible controlar la expansión del virus.

¿Cómo analiza la situación de la enfermedad?

Estamos en un franco crecimiento de casos confirmados de infectados y fallecidos. Actualmente, estamos dentro de los quince países con mayor cantidad de casos a nivel mundial. Podemos decir que tenemos uno de los crecimientos más altos en la región. Esta situación de la enfermedad todavía no está controlada en Perú.

¿Hay capacidad de respuesta del Estado frente a los estragos del coronavirus?

El presidente de la República ha tenido respuestas rápidas, pero no en todos los casos porque hemos visto que muchas de las medidas han sido tardías. En el caso del Ministerio de Salud, no se ha podido realizar el tamizaje de pruebas diagnósticas a las personas vulnerables como médicos y personal de Salud y Policías o Fuerzas Armadas en su totalidad, cuando debió hacerse desde un principio.

Bajo esta premisa, ¿qué deficiencias ha detectado el Colegio Médico?

El punto bastante débil de la respuesta del Estado ha sido con el reparto deficiente y continuo con los Equipo de Protección Personal (EPP) al personal de salud. Por ello, hay muchos médicos contagiados.

¿Piensa que existe un buen manejo de la pandemia en el país?

Definitivamente no es el manejo óptimo que todos los profesionales de Salud esperábamos. Esto depende mucho de la capacidad de respuesta de nuestro sistema de Salud y además de la participación de nuestra población. Si hubiéramos tenido ambas respuestas, ahorita estaríamos levantando la cuarentena.

Decano, ¿cuáles son las fases de la epidemia?

Tenemos seis fases de la enfermedad. La primera es de preparatoria, donde el virus no llega a un país y este se prepara para recibirlo; la segunda es la de contención, cuando ya llegó un caso importado; en la tercera se encuentran casos en personas que tuvieron contacto con contagiados; la cuarta, es una de expansión comunitaria donde ya no es posible rastrear el origen del contagio; la fase cinco y la seis, se describen como un descontrol de la cantidad de casos. Aún no llegamos a estas fases, según la OMS, son descritas como fases de catástrofe.

¿En qué fase nos encontramos actualmente?

Hoy estamos en la fase cuatro de la enfermedad.

¿Cree que la cuarentena debe extenderse hasta mitad de año?

Aventurarnos a establecer una cuarentena hasta mitad del año es complicado, dado que hay actividades que se paralizan al realizar esta cuarentena.

Países como El Salvador han propuesto la cuarentena inteligente, ¿piensa que podría funcionar en el Perú?

La cuarentena inteligente se basa en la responsabilidad de la población para acatar todas estas medidas sanitarias. Hay muchos países que han empezado a establecer estas cuarentenas inteligentes, sin embargo, creo que en nuestro país no es una medida adecuada para establecerla a nivel nacional. Sí podemos focalizar ese tipo de cuarentenas en algunos distritos y algunas regiones.

¿Qué recomendaciones podría dar al Estado para controlar la pandemia?

Tenemos que ser inventivos, creativos (…) Como CM creemos que la flexibilización de esta medida sí se puede dar en algunos lugares del país. Creo yo que en lo que ha fallado el Estado es en establecer los cercos comunitarios, donde el Estado debería haber hecho los barridos de pruebas diagnósticas en su totalidad a personas que están en riesgo de transmitir la enfermedad como los comerciante de los mercados. Recientemente se han hecho dos tamizajes a dos mercados, sin embargo, esto debió hacerse hace un par de semanas de manera masiva, apenas llegaron las pruebas diagnósticas al país.

Perfil

Juan Astuvilca Cupe es epidemiólogo. Egresado con honores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente catedrático en la Universidad Científica del Sur y es decano del Colegio Médico de Lima.