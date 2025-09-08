El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la declaración del tercer viernes de octubre de cada año como el Día Nacional de los Picarones, con el objetivo de conservar el patrimonio gastronómico y mantener viva una tradición culinaria transmitida de generación en generación.

La medida fue publicada este domingo a través de la Resolución Ministerial N° 0337-2025-MIDAGRI en el diario oficial El Peruano. La norma resalta que este postre peruano, elaborado con insumos como camote, zapallo, quinua, kiwicha, papa y miel de chancaca, está directamente vinculado a la agricultura familiar, beneficiando a miles de pequeños productores de la costa, sierra y selva.

El ministerio precisó que la declaratoria no solo busca revalorar el valor cultural y culinario de los picarones, sino también impulsar el consumo de productos agropecuarios nacionales, dinamizar las economías locales, fomentar el turismo y fortalecer la identidad regional y nacional.

La iniciativa surgió a propuesta de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), que destacó la importancia de los picarones como parte esencial de la cocina popular peruana. Tras la evaluación técnica y legal, Midagri aprobó la medida como parte de su política de apoyo a la gastronomía peruana y a las cadenas productivas agrícolas.