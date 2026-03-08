Las medidas adoptadas por el Gobierno frente al desabastecimiento de gas y la crisis de combustibles en el país han generado críticas desde distintos sectores.

Uno de los cuestionamientos provino del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien expresó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de implementar clases y trabajo virtual como respuesta inmediata a la contingencia energética.

El titular de la Defensoría del Pueblo (Perú) señaló que estas disposiciones no abordan el problema estructural relacionado con la seguridad del sistema energético nacional, según declaró al programa 24 Horas.

“Las medidas no resuelven el problema de fondo”

Tras una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú, Gutiérrez manifestó su malestar por la forma en que el Gobierno comunicó las medidas de virtualidad.

Según indicó, estas decisiones no ofrecen una solución estructural frente a la crisis energética.

“Han anunciado como si fuera algo fácil, simplemente no vayas a estudiar y no vayas a trabajar, hazlo todo desde tu casa y con eso solucionamos el problema. Tengo un sentimiento de indignación”, afirmó.

El defensor consideró que el Ejecutivo debería trabajar en contingencias más sólidas que permitan sustituir de inmediato las fuentes de energía para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico.

Entre las alternativas mencionó el uso de hidrocarburos pesados como parte de la matriz energética mientras se restablece el suministro de gas.

Defensoría monitorea impactos ambientales

Gutiérrez también informó que la Defensoría del Pueblo se encuentra monitoreando los posibles impactos ambientales derivados de la fuga de gas registrada recientemente en el sur del país.

La institución mantiene especial atención en la calidad del aire y del agua en las zonas afectadas, ya que estos factores podrían comprometer la salud de las poblaciones cercanas.

El seguimiento busca determinar si existen riesgos ambientales o sanitarios derivados del incidente energético.