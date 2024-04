En el área urbana del país, el 27,8 % de la población, de 15 años en adelante, es decir, casi tres de cada 10 peruanos, fue víctima de un delito en el último año, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las regiones con mayor porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo entre julio y diciembre de 2023 son Lima Metropolitana (32,3%), Ayacucho (32,0%), Puno (31,6%), Tacna (31,3%) y Madre de Dios (31,2%).En medio de un preocupante incremento en los índices de delincuencia en el país, los ciudadanos peruanos buscan cada vez más formas de protegerse mientras transitan por las calles. Con un panorama desafiante, es crucial adoptar medidas de precaución para salvaguardar la seguridad personal.

Bajo ese contexto, Juan Ignacio Duarte, cofounder de WiseCity señala cinco consejos claves para mantenerse seguro y prevenir ante cualquier hecho delictivo:

Mantenerse alerta y consciente del entorno: Es de vital importancia prestar atención a las personas y vehículos que nos rodean, así como a los lugares poco iluminados o solitarios, puede ayudar a anticipar posibles amenazas y actuar de manera preventiva.

Es de vital importancia prestar atención a las personas y vehículos que nos rodean, así como a los lugares poco iluminados o solitarios, puede ayudar a anticipar posibles amenazas y actuar de manera preventiva. Evitar zonas peligrosas: Conocer las áreas consideradas como de alto riesgo y evitar transitar por ellas, especialmente durante la noche o en horarios poco concurridos, es una medida prudente. Al planificar rutas y desplazamientos, es recomendable optar por vías más seguras y transitadas.

Conocer las áreas consideradas como de alto riesgo y evitar transitar por ellas, especialmente durante la noche o en horarios poco concurridos, es una medida prudente. Al planificar rutas y desplazamientos, es recomendable optar por vías más seguras y transitadas. Comunicación constante con familiares y/o amigos: Mantenerse en contacto con ellos, especialmente al salir de casa o del trabajo, puede ser de gran ayuda en caso de emergencia. Compartir la ubicación en tiempo real mediante aplicaciones móviles y establecer protocolos de comunicación en caso de necesidad puede facilitar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Mantenerse en contacto con ellos, especialmente al salir de casa o del trabajo, puede ser de gran ayuda en caso de emergencia. Compartir la ubicación en tiempo real mediante aplicaciones móviles y establecer protocolos de comunicación en caso de necesidad puede facilitar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. Autodefensa y preparación: Contar con conocimientos básicos de autodefensa y técnicas de seguridad personal puede ser invaluable en situaciones de peligro. Asistir a cursos o talleres especializados, aprender técnicas de autoprotección y tener a mano elementos como silbatos, sprays de pimienta o dispositivos de alarma pueden aumentar las posibilidades de defenderse ante un ataque.

Contar con conocimientos básicos de autodefensa y técnicas de seguridad personal puede ser invaluable en situaciones de peligro. Asistir a cursos o talleres especializados, aprender técnicas de autoprotección y tener a mano elementos como silbatos, sprays de pimienta o dispositivos de alarma pueden aumentar las posibilidades de defenderse ante un ataque. Cooperación con aplicativos de prevención: En la actualidad, WiseCity es un aplicativo de descarga gratuita y con una incorporación de botón ‘’SOS’' de uso gratuito, a través de ese botón de emergencia podrás alertar a la central de monitoreo de algún hecho delictivo que esté ocurriendo en tiempo real. ‘’Nos caracterizamos por ser una herramienta fundamental para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en una red de comunidad’' afirma, Juan Ignacio Duarte, Co Founder de WiseCity Latam.

Además, Juan Ignacio Duarte señala que la clave es “nunca enfrentar al delincuente, sino evitarlo”. Es importante seguir recomendaciones como no hablar por teléfono en la vía pública, no ingresar a un cajero de noche, no retirar grandes sumas de dinero en el banco, etc.

En conclusión, frente al preocupante aumento de la delincuencia en Perú, es indispensable adoptar medidas proactivas para protegerse y proteger a nuestros seres queridos.