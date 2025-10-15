Con una historia marcada por la superación y la esperanza, la actriz y productora Denise Dibós reafirma su compromiso con la detección temprana del cáncer de mama al participar, por sexto año consecutivo, como vocera oficial de la Campaña Rosa de The Estée Lauder Companies.

Desde su diagnóstico en 2017, Dibós ha convertido su experiencia en una poderosa fuente de inspiración. Hoy, su testimonio busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno, pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

“En mi opinión nadie vuelve a ser la misma persona después de haber pasado por un cáncer. Así hayan pasado algunos años, siempre está la amenaza y la incertidumbre de que pueda volver”, reflexiona la artista. “He aprendido a vivir día a día con infinito agradecimiento”.

Denisse Dibós se hizo presente en el lanzamiento de la campaña rosa de Estée Lauder Companies, como parte de la concienciación sobre el cáncer de mama. San Isidro.

Una vocera con propósito

Este año, la Campaña Rosa cumple 33 años de vida bajo el lema “Todos Unidos para Ayudar a Poner Fin al Cáncer de Mama”, un llamado global a la acción y la solidaridad. En el Perú, Denise Dibós lidera la iniciativa junto a 20 marcas aliadas que impulsan acciones para recaudar fondos destinados a la investigación médica y a la donación de mamografías para mujeres de escasos recursos.

“Soy una vocera muy orgullosa de esta campaña. El cáncer se ha llevado a familiares muy queridos”, comenta Dibós. “Además de recaudar fondos importantes para poder donar mamografías a pacientes sin recursos, impulsa la investigación médica, consiguiendo información vital para seguir luchando contra esta enfermedad”.

Más allá de la enfermedad

Para Denise, cada octubre representa una oportunidad para hablar de prevención, acompañamiento y vida. Asegura que el cáncer le enseñó a valorar lo esencial:

“Los problemas y avatares de la vida te golpearán, pero la fuerza que siento que tengo, que viene desde mi interior, es más fuerte que nada y siempre me permite seguir adelante con optimismo, fe y agradecimiento”, afirma.

Su mensaje conecta con miles de mujeres que atraviesan el mismo proceso y recuerda que la detección temprana salva vidas.

Con su participación activa en la Campaña Rosa, Denise Dibós no solo alza la voz por quienes enfrentan el cáncer, sino que también inspira una cultura de autocuidado, solidaridad y esperanza.