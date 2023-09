El parque Ramiro Espinoza Espinoza, ubicado en la urbanización La Noria de Trujillo, tiene un cerco perimétrico de rejas para evitar que sea usado por inescrupulosos en horas de la noche. Sin embargo, el último jueves, a la 1:57 de la madrugada, un cargador frontal destruyó parte de ese cerco. Por esto, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, fue denunciado ante la comisaría de La Noria.

Demandan

La denuncia fue realizada por el dirigente vecinal Néstor Silva y vecinos que se sintieron afectados por el accionar que calificaron como un atentado. Sin embargo, el denunciante por ahora no quiso dar más detalles, debido a que en el portal de Facebook de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la gestión de Fernández lo expuso y publicó una fotografía de su hija.

Mientras tanto, la alcaldesa vecinal de La Noria, Consuelo Zalaveta , condenó el accionar de Fernández.

“Nosotros como alcaldes vecinales no estamos de acuerdo con la actitud del alcalde provincial, no tiene que malograr los bienes públicos. Si hay cobros indebidos, que a mí no me constan pero al alcalde sí, por eso lo dice, considero que tendría que tomar otras medidas. Esta es una actitud extrema”, sostuvo.

Otra denuncia

En La Noria, los vecinos lamentaron no estar atentos al atentado registrado el pasado 31 de agosto. Sin embargo, en la urbanización San Andrés, los vecinos del parque Carlos Martínez de Pinillos siguen en vigilia ante la amenaza de “destrucción de rejas”. También denunciaron al alcalde, pero ante la Fiscalía.

“Fuimos a la Fiscalía de Prevención del Delito y hemos denunciado la actitud del alcalde. Mientras tanto, permanecemos en vigilia para evitar que lo sucedido en La Noria se repita en nuestra urbanización. Si esto ocurre, nosotros tomaremos otras medidas e iremos hasta la instancia penal”, declaró el alcalde vecinal de San Andrés, Santiago Rojas.