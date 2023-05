La semana pasada, el vídeo de dos personas en Cusco, agrediendo a personal de salud que se hallaba vacunando a estudiantes de una institución educativa, se hizo viral, causando todo tipo de reacciones.

Tras el hecho, desde el Colegio de Enfermeros del Perú - sede Cusco, informaron que están tomando acciones legales contra los dos supuestos padres de familia, que insultaron y llegaron a quitarle un cooler con 250 vacunas a una de las enfermeras que estaba en el colegio.

Tras lo ocurrido, los denunciados fueron identificados como: Pablo Patiño y Lorenzo Gutierrez, quienes salen en una grabación agrediendo a las enfermeras Maribel Calderón y Flor Huamán, que se hallaban en el interior de la Institución Educativa Túpac Amaru II de Livitaca.

El caso ahora se ventila en la Fiscalía, la cual deberá de armar la carpeta fiscal para que el proceso continúe en el Poder Judicial, los presuntos delitos en los que se habría incurrido son violencia contra la mujer y amenazas, ya que uno de los intervenidos incluso refirió que iba a quemar todo el centro de salud de la zona.

Además de la agresión, las dosis de vacunas contra la influenza se habrían perdido, debido a que se rompió la cadena de frío por el accionar de los dos padres de familia, refirió el subgerente de la Gerencia Regional de Salud del Cusco, Hermógenes Mormontoy

“A pesar de que se logró recuperar las vacunas, estas por precaución ya no van a poder ser utilizadas, es decir esta vacunas se perdieron, podríamos atentar contra la salud de las personas. Este hecho también debe ser investigado por la Fiscalía”, indicó.

Recordemos que en el vídeo que grabó otro profesional en salud que fue testigo del hecho, uno de los padres de familia, en medio de insultos lleva las vacunas hasta afuera de la institución educativa, señalando que las enfermeras estaban ‘matando’ a los niños y que eran ´cómplices’ de los ‘asesinos’ del Ministerio de Salud.

A propósito del vídeo, el director de Atención Integral de la Salud - Cusco, Pablo Grajeda, lamentó las imágenes que se hicieron virales en poco tiempo, señalando que solamente muestran la intolerancia de algunas personas, que actúan por desconocimiento.

“Las vacunas son herramientas para salvar vidas, más aún en ámbitos donde la temperatura llega bajo cero. Podemos discrepar (con las vacunas en menores) y si no quieren que sus hijos se vacunen no firman la autorización y el menor no se vacuna, no se obliga a nadie”, acotó.