El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde este martes 14 de abril los ciudadanos que no acudieron a votar o no cumplieron funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 ya pueden presentar su solicitud de dispensa o justificación electoral.

El organismo electoral, presidido por Roberto Burneo, recordó que este beneficio se habilita automáticamente desde el día siguiente a los comicios, conforme al Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral, aprobado mediante la Resolución N.º 0113-2025-JNE.

Causales para solicitar dispensa o justificación

De acuerdo con el JNE, existen diversas situaciones que permiten exonerar a los ciudadanos de sanciones administrativas por no participar en la jornada electoral del domingo 12 y lunes 13 de abril.

Entre las principales causales se encuentran:

Viajes al extranjero por salud o estudios

Desastres naturales o de origen humano

Fallecimiento de familiar directo

Cumplimiento de función electoral

Error en el padrón electoral

Discapacidad

Lactancia en periodo de gestación

Robo o pérdida del DNI o DNI electrónico

Otras situaciones debidamente sustentadas

Estas causas deberán ser acreditadas mediante documentos que respalden la situación alegada.

Cómo tramitar la dispensa electoral

Para iniciar el trámite, los ciudadanos pueden hacerlo a través del Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID) del JNE o de manera presencial.

Las opciones disponibles son:

Vía virtual: ingresando al Sistema de Dispensa Virtual del JNE

ingresando al Sistema de Dispensa Virtual del JNE Vía presencial: en la Oficina de Mesa de Partes del JNE, Oficinas Desconcentradas o Jurados Electorales Especiales

El trámite virtual es el más utilizado, ya que permite presentar la solicitud desde cualquier lugar con acceso a internet.

Requisitos para presentar la solicitud

El JNE detalló que los ciudadanos deberán presentar los siguientes documentos:

Copia del DNI o DNI electrónico (solo en caso de robo o pérdida del documento).

(solo en caso de robo o pérdida del documento). Copias simples de documentos que sustenten la causal invocada.

Pago por derecho de trámite, según el monto establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

El pago puede realizarse en agencias del Banco de la Nación mediante el código 01465, o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

Costo y plazos del trámite

El monto por el derecho de trámite es el siguiente:

Inasistencia a la instalación de mesa: S/ 25.90

S/ 25.90 Inasistencia al sufragio: S/ 25.90

S/ 25.90 Ambas omisiones: se paga el monto menor (S/ 25.90)

En caso de que la solicitud sea denegada, el ciudadano podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

El JNE indicó que estos procedimientos se desarrollan mientras continúa la expectativa ciudadana por los resultados de la primera vuelta electoral.

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