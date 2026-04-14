Mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continua avanzando con menos del 80% de actas procesadas, varios candidatos a la presidencia y al Congreso se pronunciaron reconociendo su derrota en las Elecciones Generales 2026. La jornada del domingo 12 de abril que se extendió hasta el lunes 13 transcurrió en medio de retrasos y puso fin a la continuidad de diferentes figuras políticas que no lograron mantener su presencia en el nuevo Parlamento bicameral ni acceder al Ejecutivo.

Candidatos a la presidencia se despiden en redes sociales

El candidato Carlos Álvarez, de País para Todos, fue uno de los primeros en fijar postura, incluso antes del cierre forma de la jornada electoral. A través de un video publicado en sus redes sociales, agradeció a quienes lo acompañaron durante toda la campaña y reconoció que la meta no se alcanzó.

“Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice”, sostuvo.

El candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, resaltó el respaldo recibido antes y después de los comicios. Asimismo, remarcó que su partido representó las demandas más urgentes del país.

“Un gran agradecimiento y felicitaciones a la militancia de Venceremos, nuestro voto representa las necesidades urgentes del país. No bajaremos las banderas de la recuperación de la patria”, indicó.

Un gran agradecimiento y felicitaciones a la militancia de VENCEREMOS, nuestro voto representa la necesidades urgentes del país. No bajaremos las banderas de la recuperación de la patria.

Otro agradecimiento especial para los peruanos que confían en mi candidatura. — Ronald Atencio (@RonaldAtencio) April 13, 2026

Por su parte, Wolfgang Grozo, candidato de Integridad Democrática también se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje breve dirigido a quienes apostaron por su candidatura. Lejos de cerrar el capítulo, el candidato presentó los resultados como punto de partida.

“A quienes votaron por un cambio real: gracias. Este resultado no nos detiene, nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza por el país que todos merecemos”, subrayó.

A quienes votaron por un cambio real: gracias.

Este resultado no nos detiene, nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza por el país que todos merecemos! 🐺🤝🇵🇪#WolfgangGrozo #IntegridadDemocratica — Wolfgang Grozo Costa (@WOLFANGROZO) April 14, 2026

Yonhy Lescano fue otro de los candidatos presidenciales que se manifestó ante sus seguidores luego de conocerse los primeros resultados. En su mensaje reconoció haber recorrido todo el país durante la campaña y lamentó el panorama que, a su juicio, se configura para el próximo gobierno.

“Amigas y amigos, gracias por tu valioso apoyo en las elecciones. Recorrí todo el Perú, estuve en mercados, comunidades y pueblos. El resultado de la votación no es prometedor para nuestro país, seguiremos en manos de mafiosos e improvisados, por eso la lucha continúa”, advirtió.

Amigas y amigos gracias por tu valioso apoyo en las elecciones. Recorrí todo el Perú, estuve en mercados, comunidades y pueblos. El resultado de la votación no es prometedor para nuestro país, seguiremos en manos de mafiosos e improvisados, por eso la lucha continúa. pic.twitter.com/0RtW5Lsk8Z — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) April 14, 2026

Candidatos al Congreso que no alcanzaron curules

Una de las primeras voces en pronunciarse en el ámbito legislativo fue la legisladora de Avanza País Adriana Tudela, quien recurrió a sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido durante la campaña. Tudela reconoció el resultado con resignación y valoró el proceso.

“Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me dieron su voto. Me da mucha pena no poder representarlos en esta oportunidad, pero así es la política y así es la democracia.”, escribió.

Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí y me dieron su voto. Me da mucha pena no poder representarlos en esta oportunidad, pero así es la política y así es la democracia. Algunas batallas se ganan, otras se pierden y estoy muy orgullosa de haber dado ésta junto… — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) April 14, 2026

Por su parte, Sigrid Bazán también recurrió a sus redes para dirigirse a quienes la apoyaron. La candidata a diputada por Lima con el partido Venceremos reconoció que el objetivo no se logró y en su pronunciamiento hizo un llamado a la unidad de cara a la segunda vuelta.

“Orgullosa de haber postulado de manera principista y orgánica con Ronald Atencio. Se dio todo y esa es nuestra mayor victoria”, expresó.

Orgullosa de haber postulado de manera principista y orgánica con @RonaldAtencio 😊✌🏼Se dio todo y esa es nuestra mayor victoria. Ahora toca cerrar filas contra el Pakto Mafioso para esta segunda vuelta. Y por supuesto, finalizar nuestra gestión de manera impecable, como hemos… — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 13, 2026

¿Quiénes aún no se pronuncian?

Pese a que la ONPE continua realizando el conteo rápido y actualizando los resultados, no todos los candidatos que quedaron fuera de la contienda emitieron pronunciamientos al cierre de esta edición. Algunos ñegisladores como Alejandro Cavero y Diana Gonzales, de Avanza País, continuan sin pronunciarse públicamente a su situación pese a no contar con cifras que les aseguren una curul en el nuevo Congreso. Lo mismo ocurre con congresistas de otras agrupaciones que no superaron la valla, quienes por el momento mantienen silencio y aguardan los resultados finales del conteo oficial de la ONPE. Otros aspirantes a la presidencia como Marisol Pérez Tello, Carlos Espá, César Acuña y José Luna, quienes resaltaron durante su participación en el debate presidencial tampoco han emitido ningún comunicado.

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