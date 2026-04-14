La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó sus conclusiones preliminares sobre las Elecciones Generales 2026 tras el desarrollo de la jornada electoral en el país. El equipo, encabezado por Annalisa Corrado, evaluó distintos aspectos del proceso y expuso observaciones relacionadas con la organización y ejecución de los comicios.

Uno de los puntos señalados fue el retraso en la apertura de centros de votación en Lima. Según lo expuesto, esta situación influyó en el desarrollo de la jornada y generó complicaciones para los electores.

Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú, ofrece una conferencia de prensa para presentar el informe preliminar sobre las observaciones realizadas por la MOE UE durante el proceso electoral del 12 de abril. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Retrasos en apertura de locales

Durante la presentación del informe, se indicó que 13 centros de votación no iniciaron sus actividades a la hora prevista. La falta de material electoral fue identificada como una de las causas principales de esta situación.

Como consecuencia, un número considerable de ciudadanos permaneció en espera durante varias horas. En algunos casos, las personas tuvieron que regresar al día siguiente para poder emitir su voto.

En ese contexto, la misión expresó una posición frente a las dificultades experimentadas por los electores.

“Antes de ello, expresamos nuestra solidaridad con los estudiadanos que enfrentaron muchas demoras hasta tener que esperar hasta el día siguiente a votar. Comprendemos y entendemos su frustración, también su preocupación por el trabajo, por la familia, por todo lo que han tenido que pasar”, señaló uno de los expositores.

Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú, ofrece una conferencia de prensa para presentar el informe preliminar sobre las observaciones realizadas por la MOE UE durante el proceso electoral del 12 de abril. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Evaluación general del proceso

A pesar de los inconvenientes reportados, los observadores indicaron que la jornada electoral se desarrolló en términos generales de manera pacífica. En otro momento, señalaron que se respetaron las libertades fundamentales durante el proceso.

La misión destacó el nivel de participación de la ciudadanía en los comicios. Este aspecto fue considerado como una muestra de involucramiento en el sistema democrático.

Asimismo, se señaló que estas elecciones presentaron un nivel de complejidad elevado en comparación con otros procesos recientes. Entre los factores mencionados figuran la participación de 37 organizaciones políticas, la aplicación de nuevas disposiciones normativas y el retorno del sistema bicameral.

El informe también abordó características del contexto político en el que se desarrollaron las elecciones. Se indicó que existe una fragmentación significativa en el sistema político.

Además, se mencionó una distancia entre la ciudadanía y la clase política. Esta situación se refleja en niveles reducidos de confianza hacia las instituciones.

Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú, ofrece una conferencia de prensa para presentar el informe preliminar sobre las observaciones realizadas por la MOE UE durante el proceso electoral del 12 de abril. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Organización electoral y desafíos

En relación con la labor de las entidades responsables del proceso, la misión reconoció el trabajo realizado por los organismos electorales. Entre ellos se encuentran el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Sin embargo, también se señaló que estas instituciones enfrentaron dificultades en el plano logístico y operativo. Estas condiciones influyeron en el desarrollo de algunas etapas del proceso electoral.

El informe incluyó observaciones sobre la cédula de votación utilizada. Se indicó que su extensión y la cantidad de opciones disponibles incrementaron la complejidad para los electores y miembros de mesa.

Rol de las redes sociales fue clave durante el proceso

En el ámbito comunicacional, se analizó el papel de las plataformas digitales durante la campaña electoral. Redes como Facebook y TikTok tuvieron una presencia relevante en la difusión de contenidos políticos.

La misión identificó la circulación de contenido negativo y episodios de desinformación, especialmente en los días previos a la votación. Este escenario influyó en el entorno informativo en el que se desarrolló la campaña.

Por otro lado, se registraron ataques en espacios digitales dirigidos a periodistas y autoridades electorales. Según explicaron los observadores, estos hechos reflejan un contexto de presión en el ejercicio de la libertad de expresión.

Seguimiento del proceso electoral

A pesar de los aspectos señalados, los observadores consideraron que el marco legal vigente permite la realización de elecciones democráticas. No obstante, indicaron la necesidad de realizar ajustes normativos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

La misión informó que continuará acompañando el proceso electoral en sus siguientes etapas. El seguimiento se mantendrá hasta la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

En relación con el carácter del informe presentado, se precisó que las conclusiones aún no son definitivas.

“Hoy compartimos nuestras principales observaciones. estas conclusiones son preliminares, ya que el escrutinio continúa y el proceso electoral aún no ha finalizado. La misión seguirá acompañando esta etapa y presentará su informe final una vez concluido el proceso en su totalidad”, expresó la delegación.