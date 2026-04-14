El defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor participará en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República este martes 14 de abril desde las 2:00 p. m. La convocatoria forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales 2026, especialmente en el sector de Lima sur.

El titular de la Defensoría confirmó su asistencia en declaraciones a TV Perú, donde señaló que acudirá al Parlamento para sustentar información vinculada al proceso electoral. En ese contexto, hizo referencia a los problemas registrados durante la jornada de votación y mencionó la existencia de “incidencias innumerables”.

El funcionario explicó que dichas observaciones serán parte del informe que presentará ante el grupo de trabajo parlamentario. El documento recopila los hechos reportados durante el día de las elecciones y su intervención institucional frente a esas situaciones.

¿Que temas deberá presentar Josué Gutierrez?

La Comisión de Fiscalización ha establecido los temas que deberán ser respondidos por el defensor del pueblo durante su presentación. Entre ellos se incluyen:

Eje temático Detalle solicitado Informe de intervención durante la jornada electoral Acciones ante la instalación tardía de mesas y fallas del sistema.



Número y tipo de incidencias registradas y atendidas.



Actuaciones inmediatas de supervisión en campo o mediante oficinas defensoriales. Evaluación de posible vulneración del derecho al voto Análisis sobre la afectación del derecho al voto de más de 63 mil ciudadanos.



Criterios técnicos y constitucionales utilizados para dicha evaluación. Acciones de supervisión y monitoreo institucional Mecanismos de vigilancia implementados antes, durante y después de la jornada electoral.



Alertas tempranas o advertencias remitidas a la ONPE o al JNE. Recomendaciones formales a la ONPE y al JNE Medidas para corregir fallas operativas.

Estrategias para evitar la repetición de los hechos.



Estado de cumplimiento de recomendaciones previas, de existir. Acciones posteriores adoptadas Supervisiones adicionales o informes especiales iniciados.



Solicitudes de investigaciones o medidas correctivas dirigidas a otras entidades.

¿Qué autoridades fueron citadas?

En el mismo proceso de fiscalización fueron convocados los jefes de la ONPE y del JNE, Piero Corvetto Salinas y Roberto Burneo Bermejo. Ambos deberán responder ante el Congreso por su actuación durante la jornada electoral.

De manera paralela, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE y otros funcionarios. La acusación incluye presuntos delitos vinculados al derecho al sufragio, la administración pública y la obstaculización del proceso electoral.

La Comisión de Fiscalización también citó al contralor general de la República, César Aguilar. Su intervención estará orientada a detallar las acciones de auditoría realizadas y posibles afectaciones al derecho al voto durante las elecciones del 12 de abril.

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