La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que, con el 75.606% de actas contabilizadas, el candidato Carlos Ernesto Jaico Carranza del partido Perú Moderno se ubica en el último lugar entre los postulantes a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el reporte actualizado el 14 de abril de 2026 a las 10:02 a. m., Jaico registra 7,494 votos, lo que equivale al 0.056% de votos válidos, convirtiéndose, hasta el momento, en el candidato con menor respaldo en esta etapa del conteo oficial.

Un candidato fallecido semanas antes supera a Jaico

El resultado adquiere relevancia porque otros postulantes, incluido Napoleón Becerra García, quien falleció semanas antes de las elecciones, registran una votación superior en el conteo preliminar.

Según el reporte oficial, Becerra García alcanza 8,867 votos, equivalentes al 0.067% de votos válidos, ubicándose por encima del último lugar.

Este escenario refleja el impacto del voto emitido previamente por electores que mantuvieron su preferencia pese a los cambios ocurridos durante la campaña electoral.

Los 10 candidatos con menor votación

Con base en el reporte oficial de la ONPE, estos son los 10 candidatos con menos votos hasta el último corte:

Carlos Ernesto Jaico Carranza (Perú Moderno). Votos: 7,494. Porcentaje: 0.056% Napoleón Becerra García (Partido de los Trabajadores y Emprendedores-PTE). Votos: 8,867. Porcentaje: 0.067% Walter Gilmer Chirinos Purizaga (Partido Político PRIN). Votos: 10,985. Porcentaje: 0.083% Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú). Votos: 12,479. Porcentaje: 0.094% Armando Joaquín Masse Fernández (Partido Democrático Federal). Votos: 16,803. Porcentaje: 0.127% Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro (Partido Fe en el Perú). Votos: 17,562. Porcentaje: 0.132% Fiorella Giannina Molinelli Aristondo (Partido Fuerza y Libertad). Votos: 21,321. Porcentaje: 0.161% Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara (Partido Político Perú Acción). Votos: 24,264. Porcentaje: 0.183% José Daniel Williams Zapata (Avanza País - Partido de Integración Social). Votos: 25,840. Porcentaje: 0.195% Rafael Jorge Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Votos: 32,006. Porcentaje: 0.241%

Más del 75% de actas contabilizadas

El sistema oficial indica que el avance del conteo alcanza el 75.606% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para la elección presidencial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se procesan nuevas actas provenientes de las mesas de votación en todo el país.

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