La Cordillera Blanca, ubicada en la región Áncash, se posiciona como uno de los destinos más buscados por los viajeros peruanos durante el feriado largo de Semana Santa, impulsada por el creciente interés en experiencias de naturaleza y aventura.

De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, las búsquedas de viajes dentro del Perú registraron un incremento cercano al 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor preferencia por el turismo interno.

Viajes en familia y grupo lideran las preferencias

El aumento en la demanda también responde a nuevas dinámicas de viaje. Las búsquedas para escapadas en pareja crecieron más del 30%, mientras que los viajes en familia superaron el 40%, consolidándose como una de las opciones más elegidas durante el feriado.

Asimismo, los viajes en grupo registraron un incremento cercano al 40%, lo que evidencia que las celebraciones de Semana Santa se viven cada vez más como experiencias compartidas.

Este comportamiento coincide con una tendencia hacia escapadas cortas que combinan descanso, actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

Ayacucho y Cusco destacan entre los destinos tradicionales

El interés por viajar durante estas fechas también se refleja en destinos que históricamente concentran visitantes.

La ciudad de Ayacucho, reconocida por sus celebraciones religiosas de Semana Santa, reporta un crecimiento cercano al 20% en búsquedas, consolidándose como uno de los principales destinos del feriado.

Por su parte, Cusco registra uno de los mayores incrementos, con un aumento superior al 100% en búsquedas, impulsado por su oferta cultural, histórica y natural.

Cordillera Blanca se posiciona como destino de aventura

En este contexto, la Cordillera Blanca emerge como una alternativa destacada para quienes buscan experiencias vinculadas al turismo de aventura.

Este destino combina picos nevados, lagunas de origen glaciar y rutas de trekking reconocidas internacionalmente, lo que lo posiciona como uno de los lugares más atractivos para el turismo en 2026.

La ciudad de Huaraz, considerada la principal puerta de ingreso a la Cordillera Blanca, ofrece diversas opciones de alojamiento y servicios turísticos orientados a visitantes que buscan descanso y actividades al aire libre.

Generaciones jóvenes impulsan nuevas formas de viajar

El crecimiento de este tipo de turismo también está vinculado a cambios generacionales.

En el Perú, la Generación Z y los Millennials concentran más del 40% de las búsquedas para viajes en Semana Santa, mostrando una preferencia por destinos auténticos y experiencias activas en contacto con la naturaleza.

Este fenómeno refleja una transformación en la forma de planificar viajes, donde el bienestar, la desconexión digital y la exploración natural se convierten en factores determinantes.