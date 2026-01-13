El Estado peruano asestó un golpe al crimen organizado en la provincia de Pataz. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, desarticuló la banda criminal “Centurión”, dedicada a la apropiación violenta de bocaminas, la minería ilegal armada y la tenencia de material explosivo.

Intervención estratégica en la bocamina “Choloque”

La operación se ejecutó en el anexo Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras un trabajo sostenido de inteligencia que identificó a la organización operando fuertemente armada en la bocamina denominada “Choloque”, donde se realizaba la extracción y acopio ilegal de material aurífero.

Aproximadamente a las 00:15 horas, las fuerzas del orden ingresaron de manera estratégica al interior de la bocamina, logrando detener a 14 personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal.

Incautación de armas y explosivos

Durante la intervención se incautó un arsenal de guerra, confirmando el alto nivel de amenaza para la seguridad pública, el medio ambiente y la paz social. El material decomisado incluye:

Cuatro fusiles (armas de largo alcance)

(armas de largo alcance) Tres pistolas

Ocho cacerinas abastecidas para armamento de largo alcance

abastecidas para armamento de largo alcance Municiones (en proceso de cuantificación)

(en proceso de cuantificación) Seis sacos de rafia con dinamita

Aproximadamente 100 metros de mecha blanca

Además, se hallaron pintas con las inscripciones “Nueva Alianza”, “La Jauría” y “Los Pulpos”, lo que hace presumir la presencia de remanentes de organizaciones criminales que operarían en la zona bajo la modalidad de parqueros.

Pronunciamiento del Comando Conjunto

El jefe del Comando Conjunto, el César Briceño Valdivia, destacó el alcance estratégico del operativo y reafirmó el compromiso del Estado.

“Esta operación evidencia la acción del Estado mediante sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Seguimos trabajando en Pataz con decisión estratégica y control territorial efectivo; desarticulando estructuras criminales armadas que amenazan la seguridad, el medio ambiente y la paz social”, afirmó.

Antecedentes y riesgo persistente

La bocamina “Choloque” ya había sido intervenida anteriormente. En esa ocasión se halló material explosivo que fue destruido por personal especializado de la DIVCOMIN, al no existir condiciones de seguridad para su traslado, lo que evidencia la persistencia del riesgo criminal en el sector.

Presencia sostenida del Estado en Pataz

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirmó su compromiso de mantener una presencia firme, legal y sostenida en Pataz, consolidando el control territorial y enfrentando sin tregua a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado.