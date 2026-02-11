El desborde del río en el sector de Paratuyari, comunidad ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, dejó más de 20 viviendas inundadas.

Según informó Canal N, las familias afectadas han perdido sus pertenencias y requieren apoyo urgente con agua potable, alimentos, frazadas y ropa, especialmente para niños y adultos mayores.

Intervención de autoridades

Hasta la zona se desplazaron equipos de Defensa Civil y autoridades estatales para evaluar la magnitud de los daños y coordinar acciones de respuesta.

Asimismo, brigadas del Ejército del Perú llegaron al lugar para apoyar en la limpieza y remoción de lodo en las viviendas afectadas.

Inundaciones reiteradas

Vecinos del sector manifestaron que no es la primera vez que enfrentan inundaciones por la crecida del río; sin embargo, indicaron que este evento ha sido uno de los más severos registrados en la zona.

En el lugar existe una defensa ribereña que protege solo una parte del cauce. Más allá de ese límite se encuentran viviendas expuestas, las cuales resultaron afectadas por el reciente desborde.

Las autoridades continúan con la evaluación para determinar el nivel de daños y coordinar la asistencia humanitaria correspondiente.