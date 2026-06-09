Un equipo internacional de científicos descubrió un nuevo género y nueve especies desconocidas para la ciencia de escarabajos longicornios en la Reserva de Biosfera del Manu, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta.

El hallazgo, publicado en la revista científica Annales de la Société entomologique de France, constituye el primer inventario especializado de escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) realizado en la región Cusco.

Los investigadores identificaron un nuevo género denominado Ankistron y describieron nueve nuevas especies para la ciencia, seis de las cuales fueron registradas en áreas asociadas al Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento.

Nuevas especies descubiertas

Entre las especies descritas destacan:

Anisopodus forsythi

Sternacutus santiagoi

Hyperplatys gorkyi

Colobothea monnei

Estola carmonae

Eranina noei

Los ejemplares fueron encontrados principalmente en la Estación Biológica del Manu, una de las principales plataformas de investigación científica de la Amazonía peruana.

Más especies para la biodiversidad peruana

Además de las nuevas especies, el estudio reportó 21 especies registradas por primera vez en Perú y 78 nuevos registros departamentales en las regiones de Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco y Madre de Dios.

Estos hallazgos amplían significativamente el conocimiento científico sobre la distribución de los escarabajos longicornios en el territorio peruano y evidencian la riqueza biológica aún poco explorada de los bosques amazónicos.

Investigación internacional

El estudio fue desarrollado por Ángelo Ávila-Jiménez, del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional; Juan Pablo Botero, de la Universidad Nacional de Colombia; Antonio Santos-Silva, del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo; y Alejandro Lopera-Toro, de la Estación Biológica del Manu.

Los escarabajos longicornios constituyen uno de los grupos de insectos más diversos del mundo y cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con la descomposición de materia vegetal y el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas forestales.

Manu, un laboratorio natural para la ciencia

El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, José Carlos Nieto Navarrete, destacó que este descubrimiento reafirma la importancia del Parque Nacional del Manu como uno de los principales escenarios para la investigación y el descubrimiento biológico en la región andino-amazónica.

Asimismo, señaló que estos hallazgos contribuyen al conocimiento de la fauna peruana y proporcionan información valiosa para futuras estrategias de conservación de la biodiversidad.